Александр Лукашенко поручил разработать документ, который позволит привлечь в Беларусь лучшие IT-компании со всего мира. Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием парламенту и белорусскому народу.

Глава государства отметил, что сегодня Парком высоких технологий (ПВТ) ведется обобщение лучших мировых практик. «Искусственный интеллект, беспилотные автомобили, цифровые валюты… Перечислять можно долго. Наша задача предоставить такие условия, чтобы мировые лидеры в этих сферах открывали в Беларуси свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт с высокой добавленной стоимостью», — сказал Лукашенко.

По его словам, сейчас «собираются любые идеи, которые позволят убрать препятствия на пути развития IT-сферы». «Правительству и Администрации президента надо поддержать эту работу. Жду масштабного нормативно-правового акта, который определит лучшие условия для работы в Беларуси компаний со всего мира. Это что-то подобное тому, что мы делаем по раскрепощению нашего бизнеса», — заявил Лукашенко.

Проблематикой «электронного правительства» поручено заниматься бывшему помощнику президента, а нынче директору ПВТ Всеволоду Янчевскому, который «затратил немало государственных денег на разного рода поездки».