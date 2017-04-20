Лукашенко пообещал бизнесу «революционные изменения». «Излишних проверок, парализующих бизнес, быть не должно. Но есть у кого-то нарушение закона — туда его», — распорядился президент во время ежегодного послания парламенту и народу.



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— Все будет честно и принципиально. Нормально работающие предприятия не надо проверять. А неблагонадежные — под пристальный контроль, — заявил глава государства. — Обращаюсь к контролерам. Если есть на кого-то оперативная информация, то не накапливайте множества факторов: есть факт нарушения закона — туда его.

Александр Лукашенко признал, что сегодня в стране очень много административных барьеров. Они тормозят развитие деловой инициативы, а иногда и «просто зарубают все на корню».

— Мне рассказывают, что человеку нужно совершить порядка 12 административных процедур, чтобы открыть кафешку. На это уходит минимум 6 месяцев. Не лучшим образом обстоят дела и в строительной сфере. Чтобы получить разрешение исполкома на выделение участка, приходится ждать полтора года, а то и больше. И это мы боремся с бюрократией и волокитой, — раскритиковал местные власти глава государства.

Он распорядился, чтобы санитарные службы, МЧС и другие контролирующие органы самостоятельно сократили требования к бизнесу.

— Бизнес должен понимать, что никто незаконно к нему не придет и не начнет выколачивать из него взятки. Это надо сделать прежде всего, — заявил Александр Лукашенко. — Необходимо активизировать деловую инициативу. Но я боюсь, чтобы в результате мы не создали хаотичную какую-то обстановку и не потеряли управляемость в экономике и государстве.

За либерализацию бизнесмены заплатят дополнительной ответственностью.

— Мы снимем этот гнет. Я гарантирую. Но ответственность за все будет нести бизнес. А они этого не хотят, кстати. Нет, дорогие мои, прошли в бизнес — нести ответственность будете, прежде всего за людей. Права человека на труд и достойную зарплату мы должны обеспечить, — проанонсировал изменения президент.

Случайным людям Александр Лукашенко вообще посоветовал не лезть в бизнес.

— Не у всех имеется эта пресловутая предпринимательская жилка. У нас все со студенческой скамьи, а то и со средней школы видят себя богатыми, толстосумами, бизнесменами. Но ими могут стать единицы, — уверен президент.