Александр Лукашенко считает, что Беларусь не имеет права рисковать и идти на либеральные реформы. Потому что в случае ошибки последствия будут фатальными.

Обращаясь с посланием к парламенту и белорусскому народу, президент отметил, что в белорусских СМИ звучит призыв сократить влияние государства на бизнес. «Наше государство не может конкурировать с гигантами в этом либерализме. Я еще совсем сопливым президентом говорил о том, что у нас нет денег рисковать и идти на какие-то реформы. А вдруг провалимся?» — сказал Лукашенко. По его словам, такие реформы могут позволить себе только крупные страны вроде России, Китая или США. «А мы чем в случае провала будет потом эти дыры закрывать? Поэтому я всегда был аккуратен и осторожен и не бросался на свежие идеи», — отметил президент.

Александр Лукашенко считает, что сегодня в Европе либеральные ценности уже подвергаются критике, идет поиск новой модели развития. «Европа вместе с США, которые навязывали нам либеральную идею, уже от нее отказались и ведут поиск новой модели развития. Поэтому не садитесь в старый вагон и не толкайте нас к тому, чтобы мы опять следовали этим либеральным идеям. Нам надо подключиться к мировому процессу и вместе со всем миром определить, как двигаться дальше», — сказал Лукашенко.

Глава государства полагает, что белорусы издавна привыкли к сильной вертикали власти, потому что «если власть слабая, жди развала, анархии, упадка». Он напомнил, что прошел длинный путь за годы своего президентства и привык к критике за отсутствие реформ. «В 90-х годах мы все законы переписали с России. И я отменил все это. Через все я прошел — и импичмент, и убить, и застрелить, и [Михаила] Мясниковича вешали на столбе на площади перед Дворцом республики. Мы через это прошли, выстояли. Нам надо идти этим путем. Легких путей не будет. Наша страна небогатая, чтобы совершать ошибки», — заключил Лукашенко.