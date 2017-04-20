«Прекратите нас понукать», — обратился Александр Лукашенко к западным политикам. Так президент ответил на критику со стороны ЕС на действия властей и силовиков Беларуси за разгон акции на День Воли.



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— Они говорят, что мы применили чрезмерную какую-то силу. Слушайте, мы же не идиоты, мы видим, что происходит в самом Европейском союзе, — заявил глава государства. — Мы что водичкой поливали людей, газом травили, еще что-то совершали? Нет. А вы это делали в это же время. Странные подходы.

Александр Лукашенко сказал, что критика со стороны белорусского народа его волнует больше, нежели мнение зарубежных политиков. По его словам, власти готовы применить всю свою мощь для поддержания стабильности, защиты безопасности и независимости страны.

— Неужели вам мало Украины. Я не хочу, чтобы такое произошло у нас. Я не хочу избивать людей или стрелять в свой народ, — заявил президент. — Люди с боеприпасами и оружием со всех сторон прут в страну. Что мне потом скажет народ, если начнет "рвать" на каждом перекрестке? А потом оголтелые недоумки развернут другой флаг и будут кричать, что Лукашенко не защитил народ.

Президент раскритиковал европейскую демократию и политику Запада по отношению к мигрантам.

— Почему вы не отвечаете за то, что разворушили Ближний Восток. Спасите их людей и обеспечьте им нормальную жизнь. Спасите детей! Как вам не стыдно в этой ситуации валить на Беларусь. Что вы нас все гнобите? Мы делаем все для того, что был мир, — сказал Александр Лукашенко. — У ваших руководителей, видимо, чего-то там не хватает в нижней части тела. Это разве допустимо, что в цивилизованных и процветающих странах бьют, ломают и грузовиками давят?

По словам главы государства, он готов идти на диалог с Западом и менять свои подходы к политике и дипломатии. Но только до тех пор, пока это не будет противоречить национальным интересам.

— Если вы хотите со мной поспорить о демократии, давайте открыто проведем в ваших СМИ дискуссию. Я один — вы все. И пускай ваш народ сделает вывод, прав Лукашенко или нет. А то вы забаррикадировались там и поливаете нас грязюкой, — бросил вызов зарубежным политикам глава государства.

Он выразил готовность помочь европейцам стабилизировать обстановку в своих странах.

— Мы дорого за это не попросим. На первых парах даже платить не нужно нам. Мы это бесплатно сделаем.