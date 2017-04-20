В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Окна в новостройках попали в черный список Согласно опубликованным в 2017 году результатам исследований, 8 из 10 претензий жителей новостроек к застройщикам связаны с качеством изготовления и установки окон....

Согласно опубликованным в 2017 году результатам исследований, 8 из 10 претензий жителей новостроек к застройщикам связаны с качеством изготовления и установки окон. Например, очень часто новоселы жалуются на поддувание и промерзание между рамами и створками окон, вызванное их неплотным прилеганием. Причина может быть как в дефектах монтажа, так и в низком качестве уплотнителей. На окнах в новостройках обычно используются самые экономичные варианты комплектации, в том числе дешевые уплотнители со сроком службы не более 6 лет. Дело в том, что по действующему законодательству гарантия застройщика на дом составляет 5 лет, а после ваши претензии рассматривать никто не станет, объясняет Денис Казанцев, технический специалист департамента ПВХ-систем и фурнитуры компании Schüco. Как отмечает специалист, дефекты окон эконом-варианта, которые ставят в новостройках по умолчанию, могут проявиться не сразу, а обнаруживать себя постепенно, в течение нескольких лет.Поэтому большинство новоселов предпочитает сразу менять окна на новые. Оконные производители, ориентированные на работу с частными заказчиками, используют более качественную фурнитуру и, в частности, комплектуют свои окна уплотнителями из этилен-пропиленового каучука, он же EPDM. При правильной эксплуатации они прослужат до 12, иногда до 15 лет.Однако и здесь не всё бывает гладко, поэтому эксперты оконного рынка рекомендуют при выборе производителя не пренебрегать никакими мелочами, в том числе качеством изготовления и материалом уплотнителей. Тем более что сейчас есть материалы более долговечные, чем обычный EPDM, срок службы которого сопоставим со сроком эксплуатации самого окна.Например, в 2016 году специалистами компаний Schüco и Semperit, производителя резиновых и пластмассовых продуктов, был создан первый в мире искусственный каучук, который можно сваривать с ПВХ-материалом оконных рам и створок. Решение было использовано в конструкции оконной системы Schüco LivIng, благодаря чему удалось дополнительно повысить герметичность в сложных углах оконной конструкции и обеспечить надежный и замкнутый контур без валиков на стыках и грубых кромок.Это полностью исключает поддувание и промерзание и обеспечивает почти стопроцентную защиту от шума улицы. Как показали результаты испытаний, новый уплотнитель гораздо долговечнее любого из стандартных вариантов и даже после 15 лет эксплуатации на 85 процентов сохраняет свои свойства.Что же касается новостроек, то здесь, вероятно, ситуация тоже может измениться. В конце 2016 года в России был принят новый стандарт на оконные и балконные конструкции, согласно которому срок их службы должен быть не меньше полного жизненного цикла здания. Так что застройщикам придётся отказаться от экономии на окнах.www.schueco.ru