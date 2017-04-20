Экс-главврач Центральной поликлиники Могилева через полгода после своего назначения вернулась в Минск и стала заведовать вопросами здравоохранения в исполнительном комитете СНГ, рассказала сама Елена Шамаль газете « Вечерний Бобруйск ».



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В новую должность Елена Шамаль вступила 3 апреля. Сейчас она живет в Минске. 8 мая ей исполнится 44 года.

Главным врачом Могилевской центральной поликлиники Елена Шамаль стала в конце сентября 2016 года . На посту она сменила Александра Старовойтова, которого избрали депутатом Палаты представителей шестого созыва. До этого Елена Владимировна сама была депутатом Палаты, но пятого созыва. Обязанности главврача могилевской поликлиники сейчас исполняет замглавврача по организационно-методической работе Елена Латушкина.

Шамаль родом из села Теминичи Брянского района (РСФСР). Окончила Витебский государственный мединститут по квалификации «врач-лечебник», клиническую ординатуру по специальности «терапия», Академию управления при президенте по специальности «государственное строительство».

Работала врачом-педиатром медико-санитарной части производственного объединения «Бобруйскшина», после была заместителем главврача по медчасти Бобруйской центральной больницы.

В 2014 году TUT.BY внес Елену Шамаль в топ-12 белорусских чиновниц, от которых трудно отвести взгляд.