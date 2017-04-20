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Бывшая депутат и главврач Могилева Елена Шамаль вернулась в Минск - в исполком СНГ
21.04.2017 13:46 — Новости Экономики | Tut.by
Экс-главврач Центральной поликлиники Могилева через полгода после своего назначения вернулась в Минск и стала заведовать вопросами здравоохранения в исполнительном комитете СНГ, рассказала сама Елена Шамаль газете «
В новую должность Елена Шамаль вступила 3 апреля. Сейчас она живет в Минске. 8 мая ей исполнится 44 года.
Главным врачом Могилевской центральной поликлиники Елена Шамаль
Шамаль родом из села Теминичи Брянского района (РСФСР). Окончила Витебский государственный мединститут по квалификации «врач-лечебник», клиническую ординатуру по специальности «терапия», Академию управления при президенте по специальности «государственное строительство».
Работала врачом-педиатром медико-санитарной части производственного объединения «Бобруйскшина», после была заместителем главврача по медчасти Бобруйской центральной больницы.
В 2014 году TUT.BY внес Елену Шамаль в
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Она занимает должность по вопросам здравоохранения.
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