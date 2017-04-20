В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пожарная безопасность помещений и огнестойкая продукция Soudal Готовясь к строительству или ремонту дома, бани или любого другого объекта, пользователи обычно сравнивают цены строительных материалов, их теплоизолирующие и...

Готовясь к строительству или ремонту дома, бани или любого другого объекта, пользователи обычно сравнивают цены строительных материалов, их теплоизолирующие и шумопоглощающие качества, обращают внимание на прочность, долговечность и экологичность. При этом мало кто задумывается об огнестойкости материалов. Однако именно этот параметр является крайне важным для здоровья и жизни, поскольку от пожара никто не застрахован. Очень важно использовать не только подходящие, но и сертифицированные материалы, которые смогут максимально защитить от неблагоприятных последствий. Продукция SOUDAL обладает необходимыми сертификатами пожарной безопасности, что подтверждает их качество и соответствие нормам. Противопожарные средства обязательно должны иметь высокий показатель огнеупорности и огнестойкости, сертификаты и подтверждение противопожарных свойств специальными испытаниями. Огнеупорные материалы способны препятствовать распространению угарного газа и других продуктов горения в соседние помещения при возникновении пожара.Использование противопожарных герметизирующих материалов обязательно при монтаже печей, каминов и другого отопительного оборудования, для заполнения пространства между проемом и рамой окон и дверей в помещениях с повышенными требованиями пожарной безопасности, для герметизации стыков в плитах перекрытия и заполнения пространства при установке окон в банях, саунах, а также при прокладке кабеля.При установке оконных проемов и дверей швы стоит заполнять огнеупорными пенами, так как это поможет замедлить распространение дыма и газов, образующихся в процессе горения. Однокомпонентная огнезащитная полиуретановая монтажная пена Soudafoam FR от SOUDAL, к примеру, замедляет воспламенение до четырех часов, обеспечивает герметизацию швов, пустот от дыма и газов.В бане или сауне вопрос осторожного обращения с огнем особенно актуален. Соответственно лучше использовать во время строительства и ремонта подобных объектов огнестойкие материалы. Зачастую такие сооружения делают из дерева, а, как всем известно, дерево представляет собой легковоспламеняющийся материал.Чтобы уменьшить вероятность возникновения пожара, деревянные строительные материалы необходимо пропитывать специальными огнеупорными составами. Однокомпонентный огнезащитный акрил Soudal Firecryl FR для применения внутри помещений при температурах свыше 250 градусов набухает и пенится, предотвращая тем самым проникновение огня и дыма в помещение.В огнезащите нуждаются и такие важные для каждого здания коммуникации, как воздуховоды и вентиляционные каналы. В большинстве случаев именно по этим инженерным коммуникациям распространяется огонь, поэтому предварительная обработка поможет снизить негативные последствия пожара.Герметизация швов и соединений в вентиляции огнезащитными материалами позволит сократит риск быстрого распространения огня и задымления. FireSilicone от SOUDAL, однокомпонентный огнезащитный эластичный силиконовый герметик с нейтральной полимеризацией для применения внутри и снаружи помещений, идеально подходит для этих целей.www.soudal.ru