Вместе с нами наблюдал за выпуском лифтов Андрей Москалев, директор КУДП «Управление капитальным строительством г. Могилева». «Могилевлифтмаш» — давний и надежный партнер городского УКСа. Он полностью обеспечивает новые дома основного в городе заказчика строительства своими пассажирскими лифтами.

Не обошлось и без неудобных вопросов, которые мы задали нашим экскурсоводам. Ими были Вадим Евстратов, начальник бюро рекламы ОАО «Могилевлифтмаш», и Антон Бельский, заместитель начальника отдела маркетинга завода.

В 1970 году с конвейера сошли 3 первых лифта, которые к 70-летию со дня рождения В. И. Ленина были смонтированы в Доме Советов в Могилеве. Они давно заменены на могилевские лифты нового поколения.

История завода начинается с 1966 года, когда Советом Министров СССР было принято решение о строительстве в Могилеве крупного завода лифтового машиностроения.

— В последние годы мы значительно нарастили свою долю присутствия на рынке. Потеснили российских и китайских производителей, выходим на европейский рынок. Раньше мы занимали третье место по объемам продаж после щербинского и карачаровского заводов. Сейчас делим первое и второе места со щербинским заводом, — рассказывает Вадим Евстратов.

Сегодня «Могилевлифтмашу» конкуренцию составляют все эти же заводы, кроме самаркандского. В большую четверку производителей лифтов входят могилевский, щербинский, карачаровский заводы и международная компания Otis, которая имеет свое производство в России и занимает четвертое место по продажам.

Территория поставок лифтов была строго поделена между заводами-производителями. Могилевский завод поставлял лифты до Урала, Самаркандский лифтостроительный завод — после Урала. Москву обеспечивали лифтами Карачаровский механический завод и Щербинский лифтостроительный завод.

В советские времена на заводе выпускались лифты только двух моделей грузоподъемностью 400 кг, которые отличались лишь скоростью движения. Они в основном монтировались в брежневских девятиэтажках.

В 1972 году на предприятии создан испытательный центр. Он представляет собой стенд-башню высотой 84 метра для испытания лифтов и их узлов.

В башне находится 4 ячейки для монтажа лифтов. Одна из них, на всю высоту здания, предназначена для тестирования скоростных лифтов. Одновременно на стенд-башне может быть смонтировано до 16 лифтов различной конструкции.

В день нашего приезда в одной из шахт тестировался панорамный лифт, производство которого уже налажено на заводе. В целом же в шахтах постоянно испытывается до десятка лифтов.

На нем мы поднялись на крышу башни, откуда открывается панорама на весь Могилев .

Лифты на заводе выпускаются в одном производственном корпусе, которое поделено на цеха и участки.

Заходим на склад, где хранятся сотни тонн металла. Не мудрено, ведь лифт делается в основном из этого материала.

На предприятии в две смены работает более 4 тыс. человек. На отдельных участках работа организована в три смены.

Завод также имеет собственное литейное производство, которое вынесено за черту города. Там, в частности, отливаются детали для производства лифтов.

Металл поставляется на завод в рулонах и листах в основном по железной дороге из России. Из тонкого металла делаются стены кабин, двери и пол, из толстых листов – другие элементы лифта.

Дальше металл поступает в цех, где он на соответствующем оборудовании разматывается и обрабатывается.

Вадим рассказывает, что раньше здесь грохотали прессы в 500 тонн, и без берушей работать было невозможно. Сейчас ручной труд заменили лазерные швейцарские установки и автоматические линии, в которых металл отрезается, пробивается и гнется.

Пару месяцев назад закуплена итальянская линия по изготовлению деталей из листового материала. Линия универсальная, она позволяет изготавливать различные виды деталей с быстрой переналадкой.

Есть только один шумный участок автоматической и полуавтоматической сварки.

На заводе работает большой цех порошковых покрытий. На трех линиях производства Германии производится окраска деталей и узлов лифтов. Общая протяженность конвейеров в этом цеху составляет более 1000 метров

Если краска в автоматическом режиме была нанесена на детали неравномерно, на контрольном участке они докрашиваются вручную.

Затем изделия поступают в камеру полимеризации, где при температуре 180 градусов краска запекается. Затем окрашенные детали по конвейеру движутся на участок сборки панелей.

В отдельном помещении находятся две лазерные установки для нанесения на элементы лифта маркировки. По желанию заказчика на панель можно нанести любой логотип или рисунок.

Вадим рассказывает, что порошковая окраска антивандальная. Раньше поцарапать стену лифта можно было ногтем. Сегодня, чтобы сделать царапину, надо иметь в руках как минимум гвоздь.

На отдельном участке обрабатывается колесо червячной пары. Зубья нарезаются на новом высокотехнологичном оборудовании. Поверхность вала червячной пары проходит ионно-плазменное азотирование, что повышает его износостойкость.

На заводе налажено собственное производство лебедок – главный привод лифта, который приводит его в движение.

А вот это основной участок по сборке редукторов для лебедки.

В цеху работает лаборатория точных измерений, где вплоть до нескольких микрон замеряются размеры червячной пары, корпусов для лебедок и других основных элементов лифта. Для получения точных результатов замеров в помещении поддерживается постоянная температура на уровне 20 градусов.

Кабина лифта собирается из тысячи деталей. Она может отгружаться как в собранном, так и разобранном виде. Для снижения затрат на транспортировку сейчас большая часть кабин отгружается в разобранном виде.

— Сейчас мы очень много работаем над снижением уровня шума и вибрации. Используем при сборке лебедок более качественные подшипники. Снизить уровень шума позволило и новое импортное оборудование, на котором изготавливаются детали и корпус лебедки, — уточняет Вадим.

Вадим Евстратов рассказывает, что раньше заказчики и жильцы домов частенько жаловались на шум при работе лебедки.

Антон Бельский дополняет коллегу и говорит о том, что все узлы лифта комплектуются в отдельные ящики. В один упаковывается электрооборудование, в другой — кабина, в третий — грузы противовеса, в четвертый — станция управления и т.д. Направляющие, двери шахты, кронштейны крепления — в каждом ящике есть упаковочный лист, который включает более 1 тыс. позиций.

— В предыдущие годы мы могли погрузить на машину не более двух лифтов, а иногда и один. Сейчас в одну фуру можем загрузить 5 лифтов. Это позволяет нам снизить стоимость лифта и конкурировать по цене с другими производителями. Например, стоимость доставки лифта в Якутск составляет треть стоимости самого лифта, — рассказывает Евстратов.

На заводе полным ходом идет подготовка к московской профильной выставке, которая проходит один раз в два года.

Модернизация производства идет постоянно. С 2004 года значительно обновлен станочный парк. Для изготовления новых моделей лифтов ежегодно закупается новое итальянское, немецкое, японское, финское и белорусское оборудование.

Сегодня завод выпускает более 130 базовых моделей лифтов. «Мы стараемся унифицировать щиты кабины и другие детали, которые применяются в лифтах грузоподъемностью и 400 кг, и 130 кг. Это также позволяет нам конкурировать по цене», — уточняет Антон.

— Мы изготавливаем на заводе практически все элементы лифта. Кроме металла закупаем только высокоточные частотные регуляторы скорости на главный привод — лебедку, которые обеспечивают комфорт при движении лифта, а также направляющие (рельсы, по которым ходит лифт), частично кабель, отдельные детали электроники, — говорит Бельский.

Выпущена новая модель панорамного стеклянного лифта без каркаса. Ее и повезут в Москву. В целом же на предприятии налажен выпуск и полукруглых, и квадратных панорамных лифтов.

Повезут на выставку и новую модель коттеджного лифта. Она имеет новый дизайн и улучшенные конструктивные решения.

На выставочной площадке мы находим и лифт для перевозки людей с ограниченными возможностями. Он имеет более широкий дверной проем, специальный пост управления и другие конструктивные особенности, соответствующие требованиям для перевозки маломобильных групп населения.

Представлен и грузовой лифт для перевозки автомобилей. Такие лифты уже поставлены в автоцентры Каунаса, Екатеринбурга, московский Большой театр.

На выпуск одного лифта уходит 30-40 дней. Нормативный срок его эксплуатации — 25 лет.

А вот и самый ходовой стандартный пассажирский лифт эконом-класса. Потолок и стены окрашены порошковой краской, пол сделан из ПВХ. Он стоит порядка Br200 тыс.

Сегодня на заводе налажен выпуск эскалаторов, платформ для людей с ограниченными возможностями закрытого и открытого типа различных модификаций. Первая партия уже продана в Россию.

Заходим в бюро специальных лифтов. На разработку нового проекта у команды молодых людей уходит до полугода и даже год. Все зависит от его сложности.

На заводе есть научно-технический центр, где разрабатываются новые модели лифтов, а также нестандартные по заказам. В центре работает около 100 молодых инженеров-конструкторов.

Во дворе, как всегда, много машин. Основная часть продукции — 75% от общего объема — отгружается в Россию. Остальные традиционные рынки сбыта — Украина (в прошлом году объем продаж вырос практически на 100%), Казахстан и другие страны СНГ.

Вадим Евстратов рассказывает, что в 2016 году завод поставил рекорд и выпустил 12 560 лифтов разных моделей. Сегодня «Могилевлифтмаш» загружен более чем на 90%. Доля пассажирских лифтов разных модификаций с машинным помещением и без него самая большая и составляет около 85-90%. Все остальные лифты — больничные, грузовые, малые грузовые, специальные и др.

— Конечно, очень нравится. Если бы она была неинтересная, мы бы здесь не работали.

— Разрабатываем лифт со скоростью движения 2,5 м в секунду. Такой скоростной лифт востребован заказчиками.

В советские времена большая часть лифтов транспортировалась по железной дороге. Сейчас по «железке» уходят лифты только на Дальний Восток — Хабаровск, Владивосток и в Монголию.

В соответствии с требованиями европейских стандартов разработан новый товарный знак и специальная модель лифта для Румынии.

«Могилевлифтмаш» поставлял лифты в Венесуэлу, Афганистан (в позапрошлом году первые 5 лифтов). Прорабатывается вопрос выхода на европейские рынки.

В Беларуси реализуется только 12% от общего объема выпускаемой продукции. «Это очень небольшой рынок, который не позволяет нам даже поддерживать на должном уровне производство», — уточняет Евстратов.

Сегодня «Могилевлифтмаш» является одним из крупнейших налогоплательщиков в области. В прошлом году средняя зарплата по заводу составила Br750.

Больная тема остается на повестке дня

Несмотря на все успехи, которых заводу удалось достичь по выпуску лифтов, проблемы при их эксплуатации все же остаются.

— Мы, как производители, можем отвечать только за 30-40% качественной работы лифта. Примерно такая доля зависит от качества его монтажа. Все остальное — на совести обслуживающих организаций. Конечно, если в доме кривые стены, то монтажник не может сделать их ровными, — говорит начальник бюро рекламы завода. — Мы знаем свои слабые места и постоянно работаем над устранением недостатков.

Если лифт долго «думает» при открытии и закрытии дверей, то считайте, что это ваша плата за безопасность, уточняет Вадим.

— Сейчас лифт работает от микропроцессорной станции. Это тот же самый компьютер, которому надо дать время на выполнение команды. Поэтому на открытие и закрытие дверей уходит от 2 до 12 сек. Но это время можно сократить при настройке лифта, — дополняет специалист. — Громкий звук при открытии и закрытии дверей также можно отрегулировать.