Минские власти и оппозиция договорились о формате проведения Чернобыльского шляха 26 апреля. После разногласий о времени и месте сбора компромиссным вариантом стало разрешение провести акцию по традиционному маршруту от Академии наук до площади Бангалор. Сбор объявлен на 18.00. Об этом сообщил TUT.BY активист БХД Денис Садовский со ссылкой на заявителей акции.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Встреча в Мингорисполкоме прошла сегодня в 17.00. Оппозиция изначально хотела пройти от театра оперы и балета шествием по улице Максима Богдановича к чернобыльской часовне, расположенной в районе площади Бангалор. Однако власть разрешила лишь шествие от Академии наук и назначила сбор на дневное время — 14.00.

Оппозиционеров не устроило это решение, потому что 26 апреля — будний день. Они согласились перенести место начала шествия на Академию наук, но просили разрешить собраться там в 18.00. Сегодня минские власти согласились на этот вариант.

Подписи под заявкой поставили заместители председателей БНФ Игорь Ляльков, Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, движения «За Свободу» Юрий Мелешкевич, а также представители БХД Александр Ковальков и кампании «Говори правду» Виталий Лакотка.

В оргкомитет по проведению акции входят представители партии БНФ и ее молодежной структуры «Моладзь БНФ», Объединенной гражданской партии, Белорусской партии «Зеленые», оргкомитета по созданию партии «БХД», кампании «Говори правду», а также движений «За Свободу» и «Разам».