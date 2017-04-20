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Для свободного обращения цемента на территориях России, Беларуси и Казахстана
21.04.2017 14:32 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость
13 апреля 2017 года началось публичное обсуждение проекта распоряжения Коллегии ЕЭК "О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии "О внесении изменений в Единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме". Обсуждение проводится как этап оценки регулирующего воздействия и будет продолжаться до 13 мая текущего года. Согласно проекту решения Совета ЕЭК, Единый перечень продукции, подлежащей подтверждению соответствия с выдачей документов по единой форме, утвержден решением КТС № 620 от 7 апреля 2011 года, будет дополнен новой главой 26 "Строительные материалы", включающей "Цемент, применяемый в строительстве, за исключением цемента, предназначенного для дорожного строительства", а именно портландцемент, цемент шлаковый, цемент глиноземистый, цемент суперсульфатный, а также аналогичные гидравлические цементы, окрашенные или неокрашенные, готовые или в форме клинкеров.
На данный момент все перечисленные виды цемента подлежат обязательной сертификации в национальной системе ГОСТ Р соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 930 от 3 сентября 2015 года "О внесении изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации". Как известно, данный документ вступил в силу в марте 2016 года. Таким образом, с указанной даты поставки цемента на территорию России возможны только при условии прохождения процедур обязательной сертификации по национальному законодательству.
Обсуждаемым проектом решения Совета ЕЭК предлагается включить цемент в Единый перечень и тем самым обеспечить возможность свободного обращения цемента на территориях России, Беларуси и Казахстана при условии соблюдения пункта 7 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза. Речь идет об обращении цемента в период до вступления в силу технического регламента ЕАЭС "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий".
www.qgc.ru
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13 апреля 2017 года началось публичное обсуждение проекта распоряжения Коллегии ЕЭК "О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии "О внесении...
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