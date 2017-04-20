В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Для свободного обращения цемента на территориях России, Беларуси и Казахстана 13 апреля 2017 года началось публичное обсуждение проекта распоряжения Коллегии ЕЭК "О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии "О внесении...

13 апреля 2017 года началось публичное обсуждение проекта распоряжения Коллегии ЕЭК "О проекте решения Совета Евразийской экономической комиссии "О внесении изменений в Единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме". Обсуждение проводится как этап оценки регулирующего воздействия и будет продолжаться до 13 мая текущего года. Согласно проекту решения Совета ЕЭК, Единый перечень продукции, подлежащей подтверждению соответствия с выдачей документов по единой форме, утвержден решением КТС № 620 от 7 апреля 2011 года, будет дополнен новой главой 26 "Строительные материалы", включающей "Цемент, применяемый в строительстве, за исключением цемента, предназначенного для дорожного строительства", а именно портландцемент, цемент шлаковый, цемент глиноземистый, цемент суперсульфатный, а также аналогичные гидравлические цементы, окрашенные или неокрашенные, готовые или в форме клинкеров.На данный момент все перечисленные виды цемента подлежат обязательной сертификации в национальной системе ГОСТ Р соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 930 от 3 сентября 2015 года "О внесении изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации". Как известно, данный документ вступил в силу в марте 2016 года. Таким образом, с указанной даты поставки цемента на территорию России возможны только при условии прохождения процедур обязательной сертификации по национальному законодательству.Обсуждаемым проектом решения Совета ЕЭК предлагается включить цемент в Единый перечень и тем самым обеспечить возможность свободного обращения цемента на территориях России, Беларуси и Казахстана при условии соблюдения пункта 7 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза. Речь идет об обращении цемента в период до вступления в силу технического регламента ЕАЭС "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий".www.qgc.ru