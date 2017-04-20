Трижды отбывавший сутки ареста за участие в акциях протеста «нетунеядцев» в Гомеле, Бресте и Молодечно видеоблогер Максим Филипович 21 апреля в суде Советского района получил еще 7 суток. В этот раз — за участие 11 марта в митинге в Пинске. Об этом сообщает « Радыё Свабода ».





— Милиционеры просто мстят мне за то, что не смогли отстоять в Пинске от нападения неизвестных в штатском, и об этом узнала вся страна, — считает Максим. — Отбили меня из когтей нападающих рядовые горожане. А на мои требования разобраться присутствующий на площади милицейский чиновник советовал мне позвонить дежурному по 102. Поэтому я и обращался к милиционерам, напоминая им: «Вы же здесь! Вы народу служите, а не только деньги получаете!».

Милиция сразу забрала гомельчанина в изолятор. На приговор присутствующие отреагировали возгласами «Позор!».

— Это интересный суд, так как, помимо нападения на меня, на площади никаких других массовых действий не происходило. Вследствие нападения я подал в гомельскую прокуратуру заявление. Его перенаправили в Пинск. Ответа нет, а меня уже судят, — сказал в заключение Филипович.

Напомним, гомельский видеоблогер Максим Филипович, который за участие в «Маршах нетунеядцев» в Гомеле и Бресте в общей сложности отбыл 18 суток ареста, 31 марта получил еще семь суток за участие в акции в Молодечно . Мужчина совсем недавно вышел на свободу, пробыв в СИЗО в сумме 25 суток.