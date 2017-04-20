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Беларусь и Нижегородская область хотят расширить сотрудничество
21.04.2017 19:46 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 апр — Sputnik. Власти Беларуси и Нижегородской области России планируют до 1 июля текущего года разработать совместную программу по производству автокомпонентов, сообщила в пятницу пресс-служба правительства российского региона.
"Принято решение, что Нижегородская область и Республика Беларусь должны до 1 июля разработать совместную программу по развитию производства автокомпонентов, также достигнута договоренность о создании долгосрочного плана по взаимным поставкам", — приводятся в сообщении слова губернатора Валерия Шанцева.
Такое решение было принято в рамках заседания Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Беларуси, которое состоялось в Минске. Стороны также подписали план совместной работы на этот год, предусматривающий развитие сотрудничества примерно по 20 направлениям.
Цель программы — увеличение объемов взаимных поставок и освоение производства новых автокомпонентов. К примеру, новые модели нижегородских автобусов и электромобили, которые планируют выпускать в Беларуси, нуждаются в новых автокомпонентах.
"По сути, это будет совместная программа развития импортозамещения", — сказал и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Игорь Сазонов.
В свою очередь премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отметил, что республика заинтересована в совместном производстве техники сельскохозяйственного машиностроения. Кроме того, глава белорусского правительства также подчеркнул, что в производстве автокомпонентов также нужно "прибавить".
В Минске с 2002 года действует представительство Нижегородской области, а на территории российского региона работает отделение посольства Беларуси в РФ.
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МИНСК, 21 апр — Sputnik. Власти Беларуси и Нижегородской области России планируют до 1 июля текущего года разработать совместную программу по производству...
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