Лидер КХП-БНФ Зенон Позняк, живущий в политэмиграции, с группой единомышленников написали программу развития страны «Вольная Беларусь». По задумке авторов, 76-страничный документ должен использоваться «временным или переходным правительством» страны после смены «антинародного режима». Рассказываем, что предлагают стране Позняк и его соратники.



Фото: belsat.eu

Президент лишается полномочий, вместо областей — воеводства

На переходный период (до полугода) вся власть в стране переходит ко временному Чрезвычайному комитету. Он учреждает временные органы власти, ЦИК, законы и т.д. Возобновляет действие конституция 1994 года.

Страна переходит на смешанную избирательную систему: половина депутатов избирается по партийным спискам, половина — по мажоритарным округам. Первый парламент избирается на три года, он состоит из одной палаты в 360 депутатов. Следующий созыв парламента — уже будет избираться на пятилетний срок.

Через 4 месяца избирается президент. По форме правления Беларусь — парламентско-президентская республика. Функции верховного главнокомандующего выполняет премьер-министр.

Парламент формирует правительство на коалиционной основе. Премьер-министр и первый вице-премьер могут быть только из числа депутатов. К парламенту переходят полномочия по назначению большинства высших госчиновников, судей, состава ЦИК и т.д. Правительство подотчетно парламенту, а не президенту.

Срок полномочий президента — четыре года, ограничение для одного лица — максимум два срока. У главы государства — контрольные и представительские функции, право ограниченного вето, которое парламент может преодолеть 2/3 голосов. Президент имеет законодательную инициативу, но не может сам издавать законодательные акты. Любая попытка президента расширить свои полномочия ведет к импичменту.

Вместо сегодняшних 6 областей и 110 районов Зенон Позняк и команда авторов программы предлагает делить страну на 16 воеводств, плюс отдельно — Минск. Воеводства в свою очередь будут делиться на 60 поветов и 270 староств.



Ссылка на эту карту дается в программе

Люди избирают советы в воеводствах и поветах, магистраты и бурмистров в городах, советы и старост в староствах.

Суды, полиция и замена КГБ

Конституционный суд не может быть распущен и состоит из 11 судей. Они, как и судьи Верховного суда, избираются на 17 лет парламентом. Судьи других судов — на 11 лет. Если судьи «участвовали в коррупционных делах или выносили политически мотивированные приговоры» при Лукашенко, они не могут работать в судебной системе.

Генпрокурор назначается парламентом, глава СК — премьер-министром. Учреждается подчиненный правительству Антикоррупционный Комитет.

Вместо милиции появляется полиция. Полицейский не может быть свидетелем в суде по делу, которое инициировала полиция. Милиционеров, которые при сегодняшней власти применяли «незаконное насилие по политическим мотивам», предлагается отстранить от службы или наказать в соответствии с законом.

Вместо КГБ появляется Служба Национальной Безопасности, которая подчиняется парламенту и отчитывается перед ним. СНБ не может вести политическую слежку за гражданами. В системе СНБ появится Белорусское бюро расследований, которое займется преступлениями советской и сегодняшней власти.

Свобода слова, роспуск БРСМ и запрет антигосударственных организаций

В программе Позняка записана свобода собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетов, создания объединений, партий и профсоюзов. Партии и политические объединения нельзя финансировать из-за рубежа.

Не допускается создавать партии и организации, которые пропагандируют насилие, деструктивные секты, коммунистические и фашистские партии и организации, парамилитарные организации и группы «антигосударственной направленности, которые выступают против существования белорусского государства, белорусского языка, истории и культуры народа».

Также нельзя создавать организации, которые продвигают «тоталитарную идеологию» среди молодежи и детей, вроде комсомола, советских пионеров и октябрят, БРСМ".

Не допускается политическая цензура в СМИ. При этом запрещается «антигосударственная (брать под сомнение существование Белорусского государства), античеловеческая, антиобщественная и антиморальная пропаганда».

Экономика: талер вместо рубля, уход российских банков

В экономической части программы предлагается ввести ипотечное кредитование с пониженными ставками, а также ввести мораторий на деятельность российских банков. Будет поставлен верхний порог в 20% для капитала из одной страны в банковской системе.

Кроме того, предлагается ввести чековую систему оплаты по примеру США или Великобритании.

После стабилизации экономики ввести вместо белорусского рубля талер (гроши вместо копеек).

Бизнесу дать максимальную свободу, ввести частную собственность на землю, принять жесткие антикоррупционные законы, стабилизировать налоговую систему, снизить налоговую нагрузку до 20−25%, приватизировать госпредприятия и колхозы, сохранив стратегические предприятия в госсобственности, выйти из ЕАЭС, договориться о свободной границе с Украиной, провести с Польшей и странами Балтии переговоры об альтернативных поставках энергоресурсов, отменить пошлины на легковые автомобили, уменьшить число лицензируемых видов деятельности.

Запрет пропаганды «превратных отношений»

В разделе о семье, который писал лично Позняк, программа предусматривает принятие закона о приоритете и охране семьи, брака (союза мужчины и женщины), материнства, о защите семьи от посягательств и вмешательства в семейные дела со стороны идеологии и организаций. Создается фонд помощи многодетным семьям.

Кроме того, предлагается принять закон «о защите природы человека» и запретить пропаганду «превратных отношений против естественной природы человека».

Также запрещается пропаганда «социальной, национальной, расовой и половой ненависти».

Русский останется «языком межнационального общения»

Государственным языком будет белорусский, а русский в «период становления свободной Беларуси станет языком межнационального общения и будет обладать неограниченным, но временным статусом, окончание которого определяет парламент».

Каждый госслужащий должен будет знать оба языка, и желательно — английский. От этого будет зависеть его классность и зарплата.

Руссковорящие смогут «чувствовать себя удобно в отношениях с государственными учреждениями» — по желанию гражданина коммуникация (письменная и устная) будет на том языке, на каком он хочет. Этот подход будет постоянным.

Госполитика, школы, вузы, радио, телевидение, кино, художественная литература, весь государственный аппарат власти «будут направлены на возрождение белорусского языка».

«Исправить» языковую ситуацию авторы программы планируют за «одно-два поколения».

Уйти от России, не спешить в ЕС и НАТО и провести люстрацию

В программе предлагается не стремиться пока к членству в НАТО, чтобы избежать агрессии со стороны России.

Беларусь также не должна стремиться стать страной Евросоюза «вследствие идеологической нетерпимости, левизны и агрессивной безбожности этого образования». Авторы программы упрекают ЕС в двойных стандартах и навязывании своей идеологии.

Товарооборот с Россией предполагается довести до 7−9% внешней торговли. При этом вводится полноценная граница с Россией.

Для проведения люстрации создается Институт Национальной памяти под руководством правительства. Люстрации подвергаются все, кто сотрудничал со спецслужбами сегодняшней и советской власти. В зависимости от того, признается ли человек в этом, его предлагается подвергнуть разной степени запрета на допуск к работе в госорганах.

Над программой, кроме Зенона Позняка, работали депутаты Верховного совета 12 созыва Сергей Попков, Юрий Беленький, Лявон Борщевский, Николай Крыжановский, политологи и экономисты.