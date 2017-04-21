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МИД Беларуси вручил ноту послу Литвы из-за нарушения границы воздушным судном
22.04.2017 11:54 — Новости Экономики | Tut.by
Литовское воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси. МИД Беларуси вызвал посла Литвы и вручил ноту. Об этом
Нарушение государственной границы со стороны Ливы было зафиксировано 19 апреля 2017 года в 13.40.
«Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и в 13.43, совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства нашей страны. Все время нахождения в воздушном пространстве Беларуси самолет контролировался средствами противовоздушной обороны», — рассказали в МИД.
22 апреля в МИД Беларуси был вызван посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас. В ходе встречи руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Беларуси литовским воздушным судном.
Как подчеркнуто в ноте МИД, белорусская сторона ожидает разъяснений по поводу инцидента.
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Воздушное судно углубилось на территорию Беларуси на расстояние до 8 км и совершив разворот, вышло за пределы воздушного пространства нашей страны. Все время...
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