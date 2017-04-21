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"Технологии не инновационные, зато годами проверенные!" Как Нацбанк взялся за лопаты
22.04.2017 16:33 — Новости Экономики | Tut.by
«Пал Владимирович, новое ставить будете, или старое лучше ломать?» — предлагают главе Нацбанка Павлу Каллауру фронт работ на выбор. «Я не разрушитель, я — созидатель!» — улыбается председатель правления и не раздумывая берется за лопату. Субботник сотрудники Нацбанка провели под Минском, в музее народной архитектуры и быта, в непростых погодных условиях.
— Технологии не инновационные, зато годами проверенные, — комментирует Каллаур, ловко справляясь с лопатой. — А вот у нас в Брестской области технологию всегда соблюдали!
Директор
Музей основан в декабре 1976 года. «Это мини-Беларусь. Поэтому это место и выбрали для музея под открытым небом. Здесь и характерная для центральной Беларуси местность, и Поозерье, и Поднепровье», — рассказывает директор.
Первое упоминание о музее было еще в 1928 году — в постановлении Совета народных комиссаров. Но до создания музея руки тогда так и не дошли — война, индустриализация…
— И вот уже когда были и Хатынь, и Курган славы, Петр Миронович сказал: «Есть память предков, которые погибли, а где наша славная бацькаўшчына? Давайте предложения!»
Машерову предложили пять мест, он выбрал именно эту площадку возле деревни Строчица. Замахнуться решили на 250 памятников деревянного зодчества.
— Первых посетителей приняли в 1987 году. А в 1991 году — распад Союза. Перенесли сюда только 30 памятников. Потом много лет тоже было не до новых экспонатов, - говорит Богданович.
Но вот уже пару лет здесь небыстро, но регулярно растут новые объекты. Вот и в этом году, рассказывает директор, тут появится уникальная мельница.
Столбы, которые сегодня выкапывают и заменяют на новые, простояли уже двадцать лет.
— И новые не меньше простоят! Не верите? — интересуется Богданович. — Еще внуки наши сюда придут — все будет стоять как сейчас.
— Кстати, я внука сюда приведу, — обещает Каллаур.
Надоедать работающим людям макроэкономическими вопросами не с руки, поэтому поговорить на околоэкономические темы удается только перебираясь на новый объект. Основной вопрос — заимствования, без которых в этом году будет крайне сложно. Пока у Беларуси на горизонте просматривается только российский кредит в 1 млрд долларов. Средства МВФ, ЕФСР и потенциальное размещение евробондов — в тумане.
— Не надо кидаться в крайности: устраивать конец света и прекращать всякие заимствования, или наоборот брать любые деньги по любой цене, — говорит Каллаур. — А главное, чтобы не было новых вызовов!
— А что, есть симптомы?
— Что вы! Только вот за Китай волнуюсь, — улыбается председатель правления НББ.
— Главное что? Чтобы кто-то был главный, ответственный, — рассуждает Павел Каллаур. — Иначе вот Ольга тут же найдет у нас недостатки, будет критиковать.
Впрочем, нетерпим к недостаткам и небрежностям и главный банкир страны.
— О, халтура! — берется Каллаур за уровень.
— Ну так это ж строение такое, всего скамейка, — утешает Богданович.
— Говорю же, подсыпать надо! Все должно быть ровно, — берется поправлять неидеальную скамейку один из нацбанковских сотрудников.
— Ох, нет на вас моего тестя, — шутит Каллаур. — Сейчас бы все лавочки перепроверили и переустановили.
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"Пал Владимирович, новое ставить будете, или старое лучше ломать?" - предлагают главе Нацбанка Павлу Каллауру фронт работ на выбор. "Я не разрушитель, я - созидатель!" -...
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