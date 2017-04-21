«Пал Владимирович, новое ставить будете, или старое лучше ломать?» — предлагают главе Нацбанка Павлу Каллауру фронт работ на выбор. «Я не разрушитель, я — созидатель!» — улыбается председатель правления и не раздумывая берется за лопату. Субботник сотрудники Нацбанка провели под Минском, в музее народной архитектуры и быта, в непростых погодных условиях.





— Технологии не инновационные, зато годами проверенные, — комментирует Каллаур, ловко справляясь с лопатой. — А вот у нас в Брестской области технологию всегда соблюдали!



Глава Нацбанка Павел Каллаур и директор музея Эдуард Богданович

Директор Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта Эдуард Богданович поглядывает на сгущающиеся тучи и предлагает обойтись без подвигов — сколько сделаете, столько и хорошо. Но сотрудники регулятора настроены решительно: Все, что намечено, сделать без вариантов. Поэтому вступительная часть ограничивается короткой экскурсией, хотя сам музей под открытым небом занимает 151 гектар.





Музей основан в декабре 1976 года. «Это мини-Беларусь. Поэтому это место и выбрали для музея под открытым небом. Здесь и характерная для центральной Беларуси местность, и Поозерье, и Поднепровье», — рассказывает директор.



В музее под открытым небом — типичный униатский храм центральной Беларуси, школа, гумно, мельница.

Первое упоминание о музее было еще в 1928 году — в постановлении Совета народных комиссаров. Но до создания музея руки тогда так и не дошли — война, индустриализация…

— И вот уже когда были и Хатынь, и Курган славы, Петр Миронович сказал: «Есть память предков, которые погибли, а где наша славная бацькаўшчына? Давайте предложения!»





Машерову предложили пять мест, он выбрал именно эту площадку возле деревни Строчица. Замахнуться решили на 250 памятников деревянного зодчества.

— Первых посетителей приняли в 1987 году. А в 1991 году — распад Союза. Перенесли сюда только 30 памятников. Потом много лет тоже было не до новых экспонатов, - говорит Богданович.





Но вот уже пару лет здесь небыстро, но регулярно растут новые объекты. Вот и в этом году, рассказывает директор, тут появится уникальная мельница.





Столбы, которые сегодня выкапывают и заменяют на новые, простояли уже двадцать лет.

— И новые не меньше простоят! Не верите? — интересуется Богданович. — Еще внуки наши сюда придут — все будет стоять как сейчас.

— Кстати, я внука сюда приведу, — обещает Каллаур.





Надоедать работающим людям макроэкономическими вопросами не с руки, поэтому поговорить на околоэкономические темы удается только перебираясь на новый объект. Основной вопрос — заимствования, без которых в этом году будет крайне сложно. Пока у Беларуси на горизонте просматривается только российский кредит в 1 млрд долларов. Средства МВФ, ЕФСР и потенциальное размещение евробондов — в тумане.

— Не надо кидаться в крайности: устраивать конец света и прекращать всякие заимствования, или наоборот брать любые деньги по любой цене, — говорит Каллаур. — А главное, чтобы не было новых вызовов!

— А что, есть симптомы?

— Что вы! Только вот за Китай волнуюсь, — улыбается председатель правления НББ.





— Главное что? Чтобы кто-то был главный, ответственный, — рассуждает Павел Каллаур. — Иначе вот Ольга тут же найдет у нас недостатки, будет критиковать.

Впрочем, нетерпим к недостаткам и небрежностям и главный банкир страны.





— О, халтура! — берется Каллаур за уровень.

— Ну так это ж строение такое, всего скамейка, — утешает Богданович.

— Говорю же, подсыпать надо! Все должно быть ровно, — берется поправлять неидеальную скамейку один из нацбанковских сотрудников.























— Ох, нет на вас моего тестя, — шутит Каллаур. — Сейчас бы все лавочки перепроверили и переустановили.





Как здешние пейзажи и постройки дают представления о всей Беларуси, так капризная апрельская погода умудряется продемонстрировать весь весенне-зимний диапазон. Апрельское сияющее солнце через несколько минут сменяется ливнем, порывы ветра, шквал, град и снова солнце. Работать непросто, но суровые нацбанковцы не сдаются и к удивлению музея быстро выполняют план, требуя новых заданий. Регулятор у нас работящий.



