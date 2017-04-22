Сирийский кризис, который поднимает уровень угрозы безопасности во всем мире, нет конца, заявил в интервью телеканалу Bloomberg, которое состоялось в здании Международного валютного фонда в Вашингтоне, генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш.





«Мы очень далеки до конца», — отметил генсек международной организации, комментируя ситуацию в Сирии.

По его словам, необходимо политическое урегулирование конфликта и прекращение гражданской войны, которая создает нестабильность и повышает риск террористической угрозы.

«Это угрожает жизни всех нас, абсолютно везде», — подчеркнул Гутерриш.

В последнее время в Сирии наблюдается эскалация вооруженного конфликта. Это произошло после того, как в начале апреля был зафиксирован случай применения химического оружия в провинции Идлиб. Согласно результатам вскрытия жертв атаки, которое провели турецкие власти, против сирийского населения было применено боевое отравляющее вещество (БОВ) нервно-паралитического действия зарин. Всего в результате атаки погибли около ста человек, еще более 500 получили отравление.

США, страны Запада, Саудовская Аравия, Израиль и Турция возложили ответственность за атаку на правительственную армию Башара Асада, которого также обвинили в применении химоружия. Дамаск, в свою очередь. это обвинения отвергает.

Спустя несколько дней, 7 апреля, корабли ВМС США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат, с которой, по мнению Вашингтона, взлетали самолеты, сбросившие бомбы с химическими зарядами. В Москве заявили о недоказанности обвинений против Асада и призвали к расследованию инцидента.

В связи с атакой в провинции Идлиб Франция, Великобритания и США подготовили проект резолюции Совбеза ООН по этому инциденту. Страны потребовали предоставить международному следствию планы полетов сирийской авиации и записи, которые были сделаны в день совершения атаки, в том числе имена командиров экипажей, выполнявших полеты. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие этой резолюции.

Химическое оружие в Сирии

Производство отравляющих веществ в Сирии, согласно данным неправительственных организаций и ЦРУ, началось в 1970—1980 годах при участии французских организаций и специалистов.

Положение об уничтожении химического оружия в Сирии было принято после того, как 16 сентября 2013 года был опубликован доклад экспертов ООН о применении химического оружия 21 августа 2013 года в Гуте (пригороде Дамаска).

28 сентября 2013 года единогласно была принята Резолюция Совета Безопасности ООН 2118 об уничтожении сирийского химического оружия. Первоначальный срок вывоза был определен как 31 декабря 2013 года. Срок вывоза менее опасных химических веществ был назначен на 4 февраля. Фактически эти сроки не были соблюдены.

14 октября 2013 года Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия, запрещающей производство, накопление и применение химического оружия.

В октябре 2013 года под контролем экспертов ООН и Организации по запрещению химического оружия началось уничтожение сирийского химического оружия.

В феврале 2014 года власти Сирии предоставили Организации по запрещению химического оружия план, согласно которому вывоз всех отравляющих веществ с территории страны должен был закончиться 27 апреля 2014 года.

В апреле 2014 года глава совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия Зигрид Кааг заявляла о том, что 92,5% сирийского химоружия уничтожено или вывезено. О вывозе последней партии сообщили ​23 июня 2014 года.

4 января 2016 года в своем докладе Организация по запрещению химического оружия заявила, что все химикаты, вывезенные из Сирии в 2014 году, уничтожены. Вместе с тем сообщалось, что организация по-прежнему не может получить доступ к некоторым бывшим объектам производства сирийского химического оружия.

В декабре 2016 года власти Сирии сообщали о передаче Организации по запрещению химического оружия свидетельств о применении химического оружия боевиками.