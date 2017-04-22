Проверку боеготовности по распоряжению президента прошел отдельный полк правительственной связи при Комитете госбезопасности, сообщает телеканал ОНТ .



Разработкой правительственной связи в Беларуси занимаются специалисты Минского производственного объединения вычислительной техники.

Фото: belarus.by

Задача личного состава — бесперебойная и надежная связь для высших государственных лиц в военное время. В мирное тренировки проходят постоянно. На этот раз полк выдвинулся в неподготовленный район, где военные опробовали новую технику, сообщил телеканал.

«Основная цель учения — апробирование новых цифровых систем связи белорусского производства, которые поступили на вооружение, в том числе и шифртехники, которая показала, что с её поступлением расширились возможности обеспечения связью высших должностных лиц страны. Это закрытая междугородняя связь, видеоконференции», — сказал командир 14 отдельного полка правительственной связи КГБ Валерий Горшков.

Во время учения специалисты отработали и взаимодействие с другими силовыми ведомствами с помощью закрытой видеоконференции, сообщает телеканал.

В 2014 году Александр Лукашенко высказывал претензии к качеству работы правительственной связи. Это произошло вскоре после того, как получила огласку история пранкера Vovan222, который попытался разыграть президента Беларуси, представившись сыном бывшего президента Украины.