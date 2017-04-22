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Белорусские силовики протестировали новые системы правительственной связи
23.04.2017 11:50 — Новости Экономики | Tut.by
Проверку боеготовности по распоряжению президента прошел отдельный полк правительственной связи при Комитете госбезопасности, сообщает телеканал
Задача личного состава — бесперебойная и надежная связь для высших государственных лиц в военное время. В мирное тренировки проходят постоянно. На этот раз полк выдвинулся в неподготовленный район, где военные опробовали новую технику, сообщил телеканал.
«Основная цель учения — апробирование новых цифровых систем связи белорусского производства, которые поступили на вооружение, в том числе и шифртехники, которая показала, что с её поступлением расширились возможности обеспечения связью высших должностных лиц страны. Это закрытая междугородняя связь, видеоконференции», — сказал командир 14 отдельного полка правительственной связи КГБ Валерий Горшков.
Во время учения специалисты отработали и взаимодействие с другими силовыми ведомствами с помощью закрытой видеоконференции, сообщает телеканал.
В 2014 году Александр Лукашенко
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Проверку боеготовности по распоряжению президента прошел отдельный полк правительственной связи при Комитете госбезопасности
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