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Госстандарт приглашает предпринимателей принять участие в обсуждении вопроса о техрегламенте

23.04.2017 12:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) приглашает предпринимателей принять участие в обсуждении вопроса о техрегламенте продукции. Это следует из письма, которое поступило из Госстандарта в РОО «Перспектива», сообщает сайт предпринимательского объединения.


Заседание тематической подгруппы по требованиям в сфере технического нормирования, стандартизации и оценки (подтверждения) соответствия состоится 29 апреля, говорится в письме Госстандарта.

Представители «Перспективы» сообщают, что намерены участвовать в обсуждении этой актуальной темы, а также отмечают, что «участвовать в заседании может каждый желающий предприниматель — вход свободный и открытый (уточнено у организаторов)». Общественное объединение призывает предпринимателей проявлять активность и вносить свои предложения на предстоящей встрече.

Представители малого бизнеса давно добиваются корректировки указа президента № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов». Они предлагают властям разрешить предпринимателям — плательщикам фиксированного сбора торговать непродовольственными товарами (за исключением детских товаров), ввезенными из Евразийского экономического союза, без документов, подтверждающих их качество, в том числе без деклараций соответствия, сертификатов. ИП аргументируют это «принципом добросовестности», который заключается в том, что импортеры и производители стран ЕАЭС априори должны выпускать товары, прошедшие испытания в соответствии с требованиями технических регламентов.

 
 
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Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) приглашает предпринимателей принять участие в обсуждении вопроса о техрегламенте продукции. Это следует...

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