Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) занимается предприватизационной подготовкой минского пивзавода «Криница». Однако о приходе стратегического инвестора на крупнейший государственный пивзавод пока рано говорить.





«Речь пока идет только о предприватизационной поддержке. Мы поможем компании улучшить управление, ИТ,‎ контроль качества и так далее, если выработаем совместный план действий», — сказал TUT.BY представитель ЕБРР Антон Усов.

На этой неделе на встрече с журналистами председатель концерна «Белгоспищепром», куда входит «Криница», Александр Забелло заявил о том, что «уже есть две транснациональные компании (ТНК), которые достаточно серьезно смотрят на „Криницу“, производят на ней определенную линейку лицензионной продукции». Он уточнил, что это компании из Дании и Турции, но не назвал их, отметив лишь, что «это не «Карлсберг». В прошлом году турецкая компания Anadolu Efes подписала лицензионное соглашение с «Криницей» на розлив «Золотой бочки» и заявила, что не прочь стать акционером минского завода.

Александр Забелло считает, что предприятию за несколько лет удалось «вернуть свою долю на рынке и лояльность потребителей». Сейчас «самая большая проблема — платежи по ранее взятым кредитам». «Каждый месяц надо около 50 млрд неденоминированных рублей платить только по процентам. Но сейчас предприятие работает с чистой прибылью, с рентабельностью и к нему изменилось и отношение ЕБРР», — сказал председатель концерна. «Делегация во главе с вице-президентом банка была на предприятии в апреле. Мы провели презентацию того, что делается, они попробовали продукцию, прошлись по производству. Сегодня в концерне проходят переговоры с их представителями, они более детально смотрят на маркетинговую и производственную политику и уже серьезно подошли к поиску возможных инвесторов, хотя у нас они уже, возможно, и есть», — заявил Забелло.

Выручка «Криницы», в которой государству принадлежит 84,5% акций, за 2016 год составила 88,6 млн рублей, что на 12,2 млн рублей больше показателя 2015 года. При этом чистая прибыль возросла в 19 раз: с 2 до 38 тысяч рублей. На начало текущего года на балансе завода значились кредиты и займы на 34,5 млн рублей. Краткосрочная кредиторская задолженность составила 25,1 млн рублей.

На белорусском рынке три основных пивзавода контролируют международные компании. Разговоры о приходе ТНК на «Криницу» ведутся давно. О своих планах сообщали SABMiller , Oasis , Anheuser-Busch Inbev, а «Балтика» даже инвестировала в завод, но потом со скандалом выходила из проекта.

В настоящее время, по словам участников рынка, при поддержке ЕБРР, возможно, кто-то и зайдет в «Криницу». «Но явно придется заплатить высокую цену государству за приобретение пакета акций, сохранить все социальные обязательства и так далее. Однако на стагнирующем пивном рынке быстро окупить вложения будет непросто. Поэтому сложно представить, какой может быть конфигурация. Она сейчас так просто не просматривается. Может быть, решение будет найдено с помощью кредита, который предоставит ЕБРР», — рассуждают участники рынка. Возможно, банк станет акционером пивзавода? «Как правило, вопрос о нашем акционерном участии решается после прихода стратегического инвестора», — ответил Усов. Стоит отметить, что в периоде с 2003-го по 2008 год государственный пакет в «Кринице» находился в доверительном управлении Приорбанка.

Осенью 2016 года правительство Беларуси предложило ЕБРР принять участие в предприватизационной подготовке нескольких белорусских предприятий. Банк, судя по всему, принял решение начать этот процесс с «Криницы».