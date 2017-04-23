Белорусский сахар в ближайшее время может подешеветь. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил заместитель министра ведомства Игорь Фомин.



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"В рамках работы с предприятиями, занимающими доминирующее положение, а сахарные заводы относятся к таким предприятиям, проанализируется ситуация и может измениться способ регулирования. Мы сделаем анализ, сравним цены и примем окончательное решение. Не исключаем, что белорусский сахар может подешеветь", - сказал Фомин (цитата по БЕЛТА ).

По словам замминистра, если нет экономических обоснований для изменения цены на товары предприятий-монополистов, то антимонопольный орган может рассматривать это поведение как согласованные действия. Соответственно, у него есть право выдать предписание и привести цены в соответствие. Фомин также сообщил, что больше МАРТ не будет принимать решение по изменению цен на услуги мобильной связи в 2017 году.

Во время недавнего послания Александр Лукашенко подверг критике министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича за то, что тот не контролирует ценообразование. В качестве примера Лукашенко привел рост цен на сахар на 25%.

Ранее первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Игорь Шустов обосновывал рост цен на сахар объективными причинами. «В прошлом году производители по согласованию с Минэкономики подняли отпускные цены в два этапа на 15%. В первую очередь это было связано с повышением цен на сахарную свеклу на 22,5%, плюс инфляция, рост цен на энергоносители. В итоге в розничной торговле цены выросли на 23%», — сказал Шустов. «Как видите, мы были вынуждены поднять цены по объективным причинам. Но это решение было согласовано», — подчеркнул он. За два месяца текущего года розничные цены на сахар выросли на 0,3%. По словам Шустова, сахарные заводы «балансируют на 10−15% рентабельности».