|
МАРТ: белорусский сахар может подешеветь
23.04.2017 23:12 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусский сахар в ближайшее время может подешеветь. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил заместитель министра ведомства Игорь Фомин.
"В рамках работы с предприятиями, занимающими доминирующее положение, а сахарные заводы относятся к таким предприятиям, проанализируется ситуация и может измениться способ регулирования. Мы сделаем анализ, сравним цены и примем окончательное решение. Не исключаем, что белорусский сахар может подешеветь", - сказал Фомин (цитата по
По словам замминистра, если нет экономических обоснований для изменения цены на товары предприятий-монополистов, то антимонопольный орган может рассматривать это поведение как согласованные действия. Соответственно, у него есть право выдать предписание и привести цены в соответствие. Фомин также сообщил, что больше МАРТ не будет принимать решение по изменению цен на услуги мобильной связи в 2017 году.
Во время недавнего послания Александр Лукашенко
Ранее первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром» Игорь Шустов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МАРТ не будет принимать решение по изменению цен на услуги мобильной связи в 2017 году.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии