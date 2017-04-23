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Министр экономики мечтает о росте ВВП Беларуси в 2017 году больше чем на 1,7%

23.04.2017 21:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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По итогам 2017 года правительство Беларуси ожидает рост белорусской экономики на запланированные 1,7% и больше. Об этом заявил министр экономики Владимир Зиновский в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ.


Фото: belta.by

«Мы не отступаем ни на йоту от 1,7% [прогноза прироста] ВВП [на 2017 год]. Лучше, если это будет больше», — сказал Зиновский. Такой оптимизм в министра вселяют итоги первого квартала. Валовой внутренний продукт за январь-март вырос на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. «Это далось путем сокращения инфляции, стабилизации макроэкономической обстановки в стране, снижением ставки рефинансирования и рядом других посылов», — отметил Зиновский. При этом реальная зарплата по стране выросла на 1%.

Министр задался вопросом, как получить среднюю зарплату в 1 000 рублей, не повышая производительность труда. «Это просто невозможно. Правильно говорит президент. Это аксиома экономики: производить больше качественного продукта, продавать на экспорт», — сказал он.

Владимир Зиновский отметил, что местные власти и предприятия должны активнее привлекать внешние инвестиции. «Приведу в пример строительную отрасль. Нет сейчас государственных инвестиций. Надо искать что построить, где построить, услуги экспортные оказывать, а не сидеть и ждать, что нам дадут деньги и мы завтра все построим. И так в любой отрасли», — констатировал Зиновский.

 
 
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Министр задался вопросом, как получить среднюю зарплату по стране в 1 000 рублей, не повышая производительность труда.

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