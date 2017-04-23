МИНСК, 23 апр — Sputnik. Зарплаты в тысячу рублей невозможно добиться, не повышая производительность труда, уверен министр экономики Владимир Зиновский.



© Sputnik Сергей Мамонтов Семашко: Беларусь выходит из кризиса

"ВВП вырос за квартал на 0,3% — это далось через сокращение инфляции, стабилизацию макроэкономической обстановки в стране, снижение ставки рефинансирования. А реальная заработная плата за первый квартал выросла на 1%. С одной стороны, сколько можно падать? А с другой, можно привести пример — за первый квартал промышленность показала 104% роста, теперь нужно закрепить результат", — заявил министр в эфире итоговой программы "Контуры" на телеканале ОНТ.

Он также отметил, что ведомство на протяжении первых трех месяцев года занималось стабилизацией инфляции.

Министр уверен, что в Беларуси необходимо диверсифицировать экспорт и согласился с президентом, наметившим курс на привлечение инвесторов.

"Мировой инвестиционный рынок тоже упал, и любой инвестор четко чувствует рынок. Но все понимают, иностранные инвестиции — это лучше, чем кредитные ресурсы. У нас есть выход на евразийское пространство, хотим привлекать европейские компании такими же проектами, которые притягивают сюда китайских", — сказал Зиновский.