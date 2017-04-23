﻿﻿ Министр экономики: реальная зарплата выросла на 1%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр экономики: реальная зарплата выросла на 1%

23.04.2017 20:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Зарплаты в тысячу рублей невозможно добиться, не повышая производительность труда, уверен министр экономики Владимир Зиновский.

Министр экономики: реальная зарплата выросла на 1%
© Sputnik Сергей Мамонтов
Семашко: Беларусь выходит из кризиса

"ВВП вырос за квартал на 0,3% — это далось через сокращение инфляции, стабилизацию макроэкономической обстановки в стране, снижение ставки рефинансирования. А реальная заработная плата за первый квартал выросла на 1%. С одной стороны, сколько можно падать? А с другой, можно привести пример — за первый квартал промышленность показала 104% роста, теперь нужно закрепить результат", — заявил министр в эфире итоговой программы "Контуры" на телеканале ОНТ.

Он также отметил, что ведомство на протяжении первых трех месяцев года занималось стабилизацией инфляции.

Министр уверен, что в Беларуси необходимо диверсифицировать экспорт и согласился с президентом, наметившим курс на привлечение инвесторов.

"Мировой инвестиционный рынок тоже упал, и любой инвестор четко чувствует рынок. Но все понимают, иностранные инвестиции — это лучше, чем кредитные ресурсы. У нас есть выход на евразийское пространство, хотим привлекать европейские компании такими же проектами, которые притягивают сюда китайских", — сказал Зиновский.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Сколько можно падать?" – сказал министр, отвечая на вопрос о том, как удалось добиться роста ВВП и зарплаты в первый квартал года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
ЕБРР занялся предприватизацией пивзавода "Криница". Кто может быть в числе покупателей?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика