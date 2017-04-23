В 2016 году мировые военные расходы достигли 1686 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2015-м годом на 0,4% в реальном выражении. Согласно новым данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия вышла на третье место в мире, обогнав Саудовскую Аравию. Беларусь - 76-я, потеряв две позиции. Ее расходы в прошлом году снизились на 17,5% до 597 млн долларов.





Такой рост наблюдался впервые с 2011 г., когда расходы достигли своего пика в 1699 млрд долларов. Расходы продолжали расти в Азии и Океании, Северной Африке, Центральной и Восточной Европе. Напротив, в Центральной Америке, странах Карибского бассейна, на Ближнем Востоке, Южной Америке и в странах Африки к югу от Сахары расходы сократились.

Соединенные Штаты Америки остаются страной с самыми высокими в мире ежегодными военными расходами. В 2016 г. расходы США выросли на 1,7% по сравнению с 2015 г. и составили 611 млрд долларов. Китай, военные расходы которого увеличились на 5,4% до 215 млрд, находился на втором месте в рейтинге стран с самыми высокими военными расходами. Тем не менее, скорость роста военных расходов существенно снизилась по сравнению с предыдущими годами.

Россия увеличила свои расходы на 5,9% до 69,2 млрд долларов и оказалась на третьем месте в списке стран с самыми высокими военными расходами.

Саудовская Аравия занимала третье место по величине военных расходов в 2015 г., но перешла на четвертую позицию в 2016 г. Несмотря на постоянное участие Саудовской Аравии в региональных войнах, в 2016 г. ее расходы сократились на 30% до 63,7 млрд долларов.

Военные расходы Индии выросли на 8,5% и составили 55.9 млрд долларов, что поставило ее на пятое место в рейтинге стран с самыми высокими военными расходами в 2016 г.

Рост военных расходов США в 2016 году может означать конец тенденции сокращения расходов, которая была вызвана экономическим кризисом и выводом американских войск из Афганистана и Ирака, считают эксперты.

Расходы США в 2016 году остались на 20 % ниже, чем их пик в 2010 году. «Несмотря на сохраняющиеся законодательные ограничения на размер общего бюджета США, увеличение военных расходов было согласовано Конгрессом, - отметила директор Программы вооружений и военных расходов СИПРИ д-р Од Флеран. – Будущее военных расходов остается неопределенным из-за меняющейся политической ситуации в США».

Военные расходы в Западной Европе росли два года подряд с 2015 г. и увеличились на 2,6% в 2016 г. Рост расходов наблюдался во всех странах Западной Европы, за исключением трех стран. Наиболее заметное увеличение зафиксировано в Италии, расходы увеличились на 11%.

Страны с наибольшим относительным увеличением военных расходов в период с 2015 по 2016 гг. находятся в Центральной Европе. Совокупные расходы в этом регионе выросли на 2,4% в 2016 г. «Рост расходов во многих странах Центральной Европы отчасти объясняется восприятием России как страны, представляющей возросшую угрозу, - сообщает Симон Веземан, старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI, – И это несмотря на то, что военные расходы России в 2016 году составили всего 27% от общего объема военных расходов европейских членов НАТО».

«Падение цен на нефть привело к сокращению доходов от нефти и к связанным с этим экономическим проблемам. Это вынудило многие страны-экспортеры нефти уменьшить свои военные расходы, - отметил д-р Нан Тиан, научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. - Например, в период с 2015 по 2016 гг. в Саудовской Аравии наблюдалось наибольшее абсолютное сокращение военных расходов - на 25,8 млрд долл».

Наибольшее сокращение военных расходов в 2016 году, в связи с уменьшением национальных доходов от нефти, было в Венесуэле (-56%), Южном Судане (-54%), Азербайджане (-36%), Ираке (-36%) и Саудовской Аравии (-30%).