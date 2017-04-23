﻿ Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 апреля 2017 года. 21.by
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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 апреля 2017 года

24.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Динамике цен на квартиры в 2017 году присуща ярко выраженная аритмия. В начале февраля и на рубеже марта и апреля мы отмечали резкое снижение цен, достигавшее 0,6-0,7% в неделю. В остальное время цены либо снижались очень медленно, либо вообще не менялись. По всей видимости, мы на пороге очередного “спокойного” периода. За прошедшую неделю индекс цен на квартиры в Минске опустился на едва заметные 0,1%, и составил 1148 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 апреля 2017 года

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Неделей ранее у новостроек был отмечен первый за 1,5 месяца “плюс” и на отчётной неделе тенденция продолжилась. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,3% и составила 1123 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 апреля 2017 года

Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 апреля 2017 года

Рост и сокращение предложения сменяли друг друга последние 4 недели, но общее изменение по итогам апреля уже наверняка будет отрицательным. За прошедшую неделю квартир на рынке стало на 0,6% меньше.

Практически не изменилось количество 1- и 3-комнатных квартир (-0,2%). Предложение “двушек” сократилось на 1%, 4-комнатных квартир стало меньше на 2,1%.

Текущая неделя праздничная, а значит число выставленных на продажу квартир, скорее всего, вновь сократится.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 24 апреля следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 апреля 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 апреля 2017 года

Рост цен на 0,2% был отмечен у 2-комнатных квартиры, остальные завершили неделю с “минусом”. Средняя цена предложения 1-комнатных квартир опустилась на 0,4%, 3-комнатные подешевели на 0,1%, 4-комнатные – на 0,3%.

Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 24 апреля выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 апреля 2017 года

По итогам минувшей недели столичные районы разделились на две равные группы в зависимости от направления движения цен. В Советском, Ленинском, Фрунзенском и Партизанском районах зафиксировано снижение, в последнем случае оно составило 0,6%. Цены выросли в Первомайском, Заводском, Центральном и Московском районах. В Октябрьском районе неделя прошла без изменений.

Заводской район, наряду с Московским и Центральным, находится в “плюсе” и по итогам минувшего месяца.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 апреля 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 17-24 апреля 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 694 $/м2 (+0,2%), Витебск – 543 $/м2 (-0,1%), Гомель – 572 $/м2 (-0,4%), Гродно – 691 $/м2 (+0,6%), Могилев – 566 $/м2 (-0,9%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и остаётся на уровне 2 961 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,3% и составляет 1470 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте выросла на 0,5% до 793 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 17 по 24 апреля 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...

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