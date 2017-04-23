Рост и сокращение предложения сменяли друг друга последние 4 недели, но общее изменение по итогам апреля уже наверняка будет отрицательным. За прошедшую неделю квартир на рынке стало на 0,6% меньше.

Практически не изменилось количество 1- и 3-комнатных квартир (-0,2%). Предложение “двушек” сократилось на 1%, 4-комнатных квартир стало меньше на 2,1%.

Текущая неделя праздничная, а значит число выставленных на продажу квартир, скорее всего, вновь сократится.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 24 апреля следующим образом:



