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"Сбербанк": Вопрос внешнего финансирования для Беларуси на 2017 год закрыт

24.04.2017 14:10 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь в ближайший год не будет иметь проблем с выплатами по государственному долгу. К такому выводу пришли аналитики российского «Сбербанка», комментируя апрельские договоренности между Беларусью и Россией в нефтегазовой сфере.

«Достигнутые договоренности снимают остроту вопроса для Беларуси относительно поиска внешнего финансирования в этом году и частично в следующем», — отмечают авторы нового обзора, который подготовил Центр макроэкономических исследований «Сбербанка».

Аналитики банка ожидают, что в ближайшее время Минск получит «значительный объем финансовых ресурсов от Москвы и связанных с ней источников». Речь идет о двух траншах кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (по 300 млн долларов), а также о новом кредите на 1 млрд долларов.

«Таким образом, только прямая финансовая помощь Беларуси составит около 1,6 млрд долларов», — констатируют аналитики «Сбербанка».

По их мнению, восстановление «дружеских» отношений с Москвой откроет Беларуси «дорогу и для другого источника заимствований». Эксперты напоминают, что белорусские власти планируют рефинансировать еврооблигации на 800 млн долларов, срок погашения которых наступает в январе 2018 года.

«Для потенциальных инвесторов разрешение нефтегазового конфликта значительно снижает градус неопределенности относительно будущего белорусской экономики. Выйти на рынок Беларусь может уже в ближайшие месяцы», — прогнозируют аналитики «Сбербанка».

В апреле Беларусь и Россия урегулировали спор в нефтегазовой сфере, который длился более года. Белорусские власти выплатили задолженность за российский газ (около 726,2 млн долларов), а Москва согласилась увеличить поставки нефти с 18 до 24 млн тонн (с переработкой 18 млн тонн). Стороны также договорились, что в 2017—2019 годах Беларусь будет получать российский газ с учетом скидки.

 
Теги: Минск
 
 
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Аналитики банка ожидают, что в ближайшее время Минск получит "значительный объем финансовых ресурсов от Москвы и связанных с ней источников". Речь идет о двух...

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