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МИД Беларуси призвал тщательно расследовать подрыв машины спецмиссии ОБСЕ под Луганском

24.04.2017 18:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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МИД Беларуси глубоко обеспокоен новостью о подрыве утром 23 апреля недалеко от Луганска автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в результате которого погиб наблюдатель миссии, а двое членов миссии получили ранения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитического ведомства страны.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего и желаем скорейшего выздоровлениям пострадавшим. Призываем к тщательному расследованию всех обстоятельств произошедшей трагедии и привлечению к ответственности виновных», — отмечено в сообщении.

Беларусь поддерживает деятельность Специальной миссии, которая выполняет важные функции мониторинга имплементации Минских договоренностей, и призывает принять все необходимые меры для обеспечения безопасности наблюдателей миссии.

Автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области. По данным силовиков ЛНР, автомобиль с наблюдателями ОБСЕ был взорван в районе села Пришиб в Славяносербском районе. Бомба была установлена заранее на пути следования автомобиля. В ЛНР предположили, что фугас могли установить украинские диверсанты с целью провокации.

 
Теги: Новости
 
 
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МИД Беларуси глубоко обеспокоен новостью о подрыве утром 23 апреля недалеко от Луганска автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в результате...

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