МИД Беларуси глубоко обеспокоен новостью о подрыве утром 23 апреля недалеко от Луганска автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в результате которого погиб наблюдатель миссии, а двое членов миссии получили ранения. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитического ведомства страны.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего и желаем скорейшего выздоровлениям пострадавшим. Призываем к тщательному расследованию всех обстоятельств произошедшей трагедии и привлечению к ответственности виновных», — отмечено в сообщении.

Беларусь поддерживает деятельность Специальной миссии, которая выполняет важные функции мониторинга имплементации Минских договоренностей, и призывает принять все необходимые меры для обеспечения безопасности наблюдателей миссии.

Автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ подорвался на фугасе в Луганской области. По данным силовиков ЛНР, автомобиль с наблюдателями ОБСЕ был взорван в районе села Пришиб в Славяносербском районе. Бомба была установлена заранее на пути следования автомобиля. В ЛНР предположили, что фугас могли установить украинские диверсанты с целью провокации.