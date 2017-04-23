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МИД Беларуси призвал тщательно расследовать подрыв машины спецмиссии ОБСЕ под Луганском
24.04.2017 18:01 — Новости Экономики | Tut.by
МИД Беларуси глубоко обеспокоен новостью о
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего и желаем скорейшего выздоровлениям пострадавшим. Призываем к тщательному расследованию всех обстоятельств произошедшей трагедии и привлечению к ответственности виновных», — отмечено в сообщении.
Беларусь поддерживает деятельность Специальной миссии, которая выполняет важные функции мониторинга имплементации Минских договоренностей, и призывает принять все необходимые меры для обеспечения безопасности наблюдателей миссии.
Автомобиль наблюдательной миссии ОБСЕ
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МИД Беларуси глубоко обеспокоен новостью о подрыве утром 23 апреля недалеко от Луганска автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в результате...
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