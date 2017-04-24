Александр Лукашенко завтра встретится с президентом Украины Петром Порошенко, сообщают пресс-службы лидеров обеих стран.



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Главы двух государств примут участие в мероприятиях, связанных с очередной годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС: вместе почтут память погибших в катастрофе и посетят несколько объектов на самой станции.

«Основное внимание будет уделено проводимым работам по поддержанию на должном уровне радиационной безопасности, что непосредственным образом затрагивает интересы жителей обеих стран. Планируется, что президенты ознакомятся со строительством нового безопасного защитного сооружения и хранением отработанного ядерного топлива, почтут память ликвидаторов и пострадавших в результате аварии», — рассказали подробности в пресс-службе белорусского президента.

Также запланированы переговоры Александра Лукашенко и Петра Порошенко на территории Беларуси.

«Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере, а также вопросы политического взаимодействия, международную повестку дня и дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины», — говорят в пресс-службе Александра Лукашенко.