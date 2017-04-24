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Россельхознадзор ввел ограничения на поставки для шести белорусских производителей мяса и рыбы

25.04.2017 18:08 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россельхознадзр с 23 апреля ввел временные ограничения на ввоз в страну мяса и рыбы шести белорусских производителей. Запрет был санкционирован после инспекции предприятия специалистами Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного контроля.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В частности, ограничения коснулись четырех проивзодителей говядины и свинины: филиала «Столинзаготпромторг» Столинского райпо, Пинского мясокбината, ПТУП «Любанский КООППРОМ» и ООО «Мясков-МПП» (Славгородский район Могилевской области).

Также временно не могут экспортировать свою продукцию в Россию ООО «Камчасткая рыба» (Мостовский район Гродненской области) и гомельское ЗАО «МераГолд», которые занимаются переработкой и хранением свежемороженой рыбы и морепродуктов.

В то же время по результатам проведенной с 5 по 13 апреля инспекции белорусских предприятий, Россельхознадзор с 14 апреля разрешил поставки в РФ говядины от ООО «Велес — Мит» и молочной продукции (за исключением сыра и сухого молока) от ОАО «Бабушкина крынка».

 
 
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Запрет был санкционирован после инспекции предприятия специалистами Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного контроля.

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