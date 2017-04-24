Программа появится в прямом эфире 26 апреля в 11.00.

Трансляция также будет доступна на странице Facebook .

Очередная программа Сергея Чалого « Экономика на пальцах » будет посвящена инициативе экономических властей об упрощении условий ведения бизнеса . Напомним, что в начале апреля пакет нормативных правовых актов был вынесен на общественное обсуждение. Документы размещены на Национальном правовом интернет-портале, где с ними может ознакомиться любой желающий.

Получится ли любовь между бизнесом и властью?

Помогать Сергею разбираться в революционной инициативе будет ведущий эксперт в области частного бизнеса, управляющий партнер адвокатского бюро «Боровцов и Салей БИС», адвокат Максим Знак .

Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 26 апреля в 11.00.Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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