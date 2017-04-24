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"Экономика на пальцах". Как раскрепостить белорусский бизнес
25.04.2017 19:50 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 26 апреля в 11.00.
Очередная программа Сергея Чалого «
Получится ли любовь между бизнесом и властью?
Помогать Сергею разбираться в революционной инициативе будет ведущий эксперт в области частного бизнеса, управляющий партнер адвокатского бюро «Боровцов и Салей БИС», адвокат
Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 26 апреля в 11.00.Ваши мнения оставляйте ниже.
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Получится ли любовь между бизнесом и властью?
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