﻿ "Экономика на пальцах". Как раскрепостить белорусский бизнес. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Экономика на пальцах". Как раскрепостить белорусский бизнес

25.04.2017 19:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Программа появится в прямом эфире 26 апреля в 11.00.

Трансляция также будет доступна на странице Facebook.

Очередная программа Сергея Чалого «Экономика на пальцах» будет посвящена инициативе экономических властей об упрощении условий ведения бизнеса. Напомним, что в начале апреля пакет нормативных правовых актов был вынесен на общественное обсуждение. Документы размещены на Национальном правовом интернет-портале, где с ними может ознакомиться любой желающий.

Получится ли любовь между бизнесом и властью?

Помогать Сергею разбираться в революционной инициативе будет ведущий эксперт в области частного бизнеса, управляющий партнер адвокатского бюро «Боровцов и Салей БИС», адвокат Максим Знак.

Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 26 апреля в 11.00.Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

Смотрите также
То, что может предложить интеллектуально честный ученый, вряд ли понравится заказчику декрета № 3
Белорусы не разделяют образ будущего, который им предлагают власти?
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Получится ли любовь между бизнесом и властью?

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки для шести белорусских производителей мяса и рыбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика