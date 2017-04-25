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Власти Польши снизят порог суммы для выдачи Tax Free

26.04.2017 08:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Министерство финансов Польши опубликовало проект постановления, согласно которому минимальная сумма покупки, по которой путешественник может получить Tax Free (VAT), вновь составит 200 злотых, передает "Польское радио".

Порог для получения VAT был увеличен 1 июня 2016 года с 200 до 300 злотых, однако, по информации польского Минфина, с того момента многие магазины отказались участвовать в системе Tax Free.

Нововведение вступит в силу с 1 июня текущего года.

Таким образом, Польша воспользовалась официальным правом "обойти" директиву Евросоюза, согласно которой путешественник получает документ Tax Free при покупке на 175 евро.

 
Теги: Минск
 
 
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С июня, чтобы подать заявку на получение VAT, турист должен должен иметь с собой чек минимум на 200 злотых.

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