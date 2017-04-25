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Власти Польши снизят порог суммы для выдачи Tax Free
26.04.2017 08:34 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Министерство финансов Польши опубликовало проект постановления, согласно которому минимальная сумма покупки, по которой путешественник может получить Tax Free (VAT), вновь составит 200 злотых, передает
Порог для получения VAT был увеличен 1 июня 2016 года с 200 до 300 злотых, однако, по информации польского Минфина, с того момента многие магазины отказались участвовать в системе Tax Free.
Нововведение вступит в силу с 1 июня текущего года.
Таким образом, Польша воспользовалась официальным правом "обойти" директиву Евросоюза, согласно которой путешественник получает документ Tax Free при покупке на 175 евро.
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С июня, чтобы подать заявку на получение VAT, турист должен должен иметь с собой чек минимум на 200 злотых.
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