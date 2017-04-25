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Брестская область в 2017 году планирует нарастить экспорт в Китай до 10 млн долларов

26.04.2017 09:47 — Новости Экономики | Tut.by  
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Брестская область наращивает торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, сообщил председатель комитета экономики облисполкома Михаил Баценко.

За январь-февраль текущего года предприятия региона поставили в Китай товаров на 1,5 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года темп роста экспорта составил 142%. В частности, в Поднебесную отправлялись изделия из камня, лен, молочная продукция. По итогам нынешнего года Брестская область планирует нарастить поставки до 10 миллионов долларов, тем самым увеличив их более чем на четверть к уровню 2016-го.

Регион развивает сотрудничество с КНР по различным направлениям. Для реализации совместных проектов привлекаются китайские кредитные линии, инвестиции.

«Например, в Барановичах зарегистрировано предприятие „ЦРРЦ-КУЭК ЖелДорТехника“, куда китайские инвесторы вложили капитал в $ 1 млн. В свободной экономической зоне „Брест“ также строится предприятие с привлечением китайских инвестиций. Оно будет заниматься выпуском светодиодов и должно быть введено в строй в 2018 году. Кроме того, мы передали коллегам из Китая 37 инвестпроектов, которые предлагаем реализовать совместно», — рассказал Михаил Баценко.

Также Брестская область нацелена укреплять межрегиональные контакты. Ее стратегическими партнерами являются провинции Хубэй, Аньхой и Хенань, с которыми постоянно ведется обмен рабочими визитами. Так, недавно в Беларусь приезжали представители Аньхойской внешнеэкономической строительной компании, изучавшие возможность добычи полезных ископаемых.

«Они могут проводить разведку и добывать породу, — отметил председатель комитета экономики. — Нам было бы интересно, если б они взялись за строительство горно-обогатительного комбината на месторождении „Городное“ в Столинском районе. Там залегают кварцевые пески, которые можно использовать для производства строительных материалов, в стекольной промышленности. В настоящее время представители компании изучают и другие варианты».

 
 
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Для реализации совместных проектов привлекаются китайские кредитные линии, инвестиции.

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