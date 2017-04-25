У директора предприятия болит голова не только за то, чтобы качественно построить и своевременно сдать дома в эксплуатацию, но и реализовать в них квартиры. Ведь что греха таить, с наступлением кризиса спрос на жилые помещения в городе резко упал. В середине прошлого года в домах УКСа оставались непроданными около 200 квартир. Для привлечения покупателей пришлось объявлять акции и снижать цены. Сегодня в домах предприятия в продаже есть 80 свободных квартир.

— Сегодня в городе по-прежнему нет такого спроса на жилье, какой мы хотели бы видеть. Если бы у людей была возможность привлекать на строительство жилья дешевые кредиты, они куда охотнее покупали бы квартиры. Желание иметь свое жилье у них есть. Как только банки объявляют о выдаче кредитов по более привлекательным процентным ставкам, они разбираются буквально за пару дней, — уточняет Москалев. — Многие дольщики боятся вкладывать свои деньги на начальном этапе возведения домов. Были случаи, когда строительство замораживалось, и люди имели большие проблемы с возвратом денег. Но в УКСе таких проблем нет. Мы выполняем все свои обязательства перед дольщиками. Хотя, конечно, из-за недостатка финансирования иногда и нам приходилось приостанавливать строительство.

Есть стройки, которые требуют особого внимания со стороны руководителя УКСа. Это так называемые проблемные дома, которые достались предприятию по наследству от предыдущих застройщиков.

Например, сегодня УКС выполняет функции заказчика по строительству проблемного дома на пр. Мира. Объект начинала строить компания «РайСтройДом», однако по разным причинам строительство было не завершено.



