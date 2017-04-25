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Андрей Москалев: «Мне, как и любому другому жителю Могилева, хочется, чтобы наш город был самый красивый. И мы непосредственно прикладываем к этому свою руку»
26.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Андрей Москалев выдвинут на премию
Путь от мастера до руководителя предприятия
Среднюю школу Андрей Москалев окончил в городе Шклове Могилевской области. Затем поступил учиться в Могилевский машиностроительный институт на строительный факультет. Параллельно учился на экономиста.
После окончания вуза около 14 лет проработал в системе КУП «Могилевоблдорстрой». Сначала трудился мастером в филиале предприятия в родном Шклове, затем начальником производственно-технического отдела в ДСУ-175. В 2006 году перешел на работу в головное управление «Могилевоблдорстроя», где также занимал должность начальника производственно-технического отдела.
Высокие профессиональные и личные качества Москалева были замечены. В 2012 году ему предложили занять должность главного инженера в КУДП «Управление капитальным строительством г. Могилева». Пришлось повышать свою квалификацию и получать аттестат соответствия на право проектирования и строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий в РУП «Белстройцентр». В октябре 2014 года Андрей Москалев стал директором ГП "УКС г. Могилева".
Высшего строительного и экономического образования Москалеву показалось мало. Было огромное желание учиться дальше и получить юридическое образование. Мечта не заставила себя долго ждать. В этом году директор предприятия заканчивает факультет управления Института управленческих кадров при Академии управления при Президенте РБ. Он получит диплом по специальности «Государственное управление и право» (квалификация «юрист»).
— Лишних знаний, как говорится, не бывает. Как экономист, я могу составить любую калькуляцию, сделать расчеты. Как юрист, знаю тонкости составления и исполнения договоров, которые по роду своей деятельности мне приходится подписывать и нести за них ответственность. Все эти знания очень помогают в работе, — говорит Москалев.
Приоритетное направление — строительство жилья
«УКС г. Могилева» было образовано в 1973 году для выполнения функций единого государственного заказчика по строительству объектов жилищного и гражданского назначения. С каждым годом росли объемы строительства, а вместе с ними возрастала и роль УКСа в развитии города.
Приоритетным направлением деятельности предприятия является жилищное строительство. С 2003 года по настоящее время «УКС г. Могилева» выполняло функции заказчика по строительству более 90 многоквартирных жилых домов. Только в 2017 году предприятие курирует 18 строек в разных районах города, где возводятся жилые дома. 14 из них должны быть сданы в эксплуатацию в текущем году.
Андрей Москалев — не гость на стройках, а заботливый хозяин. Будучи строителем, он знает и вникает во все тонкости процесса возведения домов и вместе с подрядчиками решает все проблемы, возникающие в ходе строительства.
С директором предприятия мы побывали в районе Казимировка, где сегодня УКС выступает заказчиком 5 жилых домов и детского сада.
— Казимировка — молодой и активно развивающийся район. В основном квартиры здесь покупают молодые семьи с детьми. Мест в детских садах не хватает, поэтому жильцы района очень ждут этот объект, — уточняет Москалев.
Директор УКСа рассказывает, что в Казимировке уже построено несколько арендных домов. Например, первые два дома на ул. Алтайской на 40 квартир каждый возведены ОАО «Лавсанстрой» по инновационной технологии несъемной опалубки. Дома получились теплыми и комфортными. Жильцы очень довольны условиями проживания в своих квартирах. Кстати, УКС выступает единственным заказчиком строительства всех арендных домов в городе.
Активно строится жилье и в районе улиц Крупской, Стасова, Гришина, Калужской. В районе Спутник запланировано построить 22-этажный жилой дом (генподрядчик — МДСК). Впервые в городе здесь будут предложены квартиры-студии общей площадью 25 кв.м. Такая квартира обойдется новоселам совсем недорого — порядка $10 тыс. Дом планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.
У директора предприятия болит голова не только за то, чтобы качественно построить и своевременно сдать дома в эксплуатацию, но и реализовать в них квартиры. Ведь что греха таить, с наступлением кризиса спрос на жилые помещения в городе резко упал. В середине прошлого года в домах УКСа оставались непроданными около 200 квартир. Для привлечения покупателей пришлось объявлять акции и снижать цены. Сегодня в домах предприятия в продаже есть 80 свободных квартир.
— Сегодня в городе по-прежнему нет такого спроса на жилье, какой мы хотели бы видеть. Если бы у людей была возможность привлекать на строительство жилья дешевые кредиты, они куда охотнее покупали бы квартиры. Желание иметь свое жилье у них есть. Как только банки объявляют о выдаче кредитов по более привлекательным процентным ставкам, они разбираются буквально за пару дней, — уточняет Москалев. — Многие дольщики боятся вкладывать свои деньги на начальном этапе возведения домов. Были случаи, когда строительство замораживалось, и люди имели большие проблемы с возвратом денег. Но в УКСе таких проблем нет. Мы выполняем все свои обязательства перед дольщиками. Хотя, конечно, из-за недостатка финансирования иногда и нам приходилось приостанавливать строительство.
Есть стройки, которые требуют особого внимания со стороны руководителя УКСа. Это так называемые проблемные дома, которые достались предприятию по наследству от предыдущих застройщиков.
Например, сегодня УКС выполняет функции заказчика по строительству проблемного дома на пр. Мира. Объект начинала строить компания «РайСтройДом», однако по разным причинам строительство было не завершено.
— Компания не только не смогла справиться с нормативным сроком строительства дома, но и нарушала технологии при его возведении. Нам пришлось приглашать проектный институт, обследовать здание на несущую способность грунтов и фундамента, вносить изменения в проект. Это потребовало больших затрат сил и времени, — рассказывает Москалев. — Мы долго разбирались с предыдущим заказчиком по компенсации его затрат на строительство. Но главная проблема в том, что пострадали дольщики.
Руководитель предприятия гордится и тем, что УКС выступил заказчиком строительства и первый в республике построил в Могилеве энергоэффективный дом второго поколения. Панельная 10-этажка на 180 квартир расположена на ул. Аркадия Кулешова в районе Спутник и строилась по Программе развития ООН (ПРООН) и Глобального экологического фонда (ГЭФ). За образцовое выполнение функций заказчика УКС награжден Почетной грамотой Департамента по энергоэффективности.
Предприятие ставит перед собой задачу освоить новый сегмент рынка индивидуального жилищного строительства. В 2017 году запланировано построить два одноквартирных блокированных дома и продать их на аукционе. При строительстве объектов будет применена новая технология VST.
УКС также планирует улучшать фасады панельных домов с применением современных отделочных материалов — стекла, керамогранита и др., чтобы они стали более привлекательными и украшали город.
Город — для могилевчан
Время не стоит на месте, оно неумолимо движется вперед и требует перемен. Вместе с ним меняется и город, который должен соответствовать высоким запросам горожан.
За последнее десятилетие УКС выступил заказчиком строительства и реконструкции ряда важных культурных, спортивных и других социально значимых объектов в городе. В их числе: воссоздание памятника архитектуры «Ратуша», Дворец торжественных обрядов, легкоатлетический манеж, ФОК «Космос-корт», Дворец гимнастики по ул. Крупской, детские сады по ул. Криулина и в районе Спутник и другие.
Для создания комфортной среды реконструируются и строятся объекты инженерно-транспортной инфраструктуры. Заказчиком строительства всех этих объектов также выступает УКС.
В прошлом году предприятие сдало в эксплуатацию главную в городе транспортную развязку «Улица Челюскинцев — проспект Пушкинский». В ее рамках реконструирован Пушкинский мост, который соединяет две части города. Построен подземный переход, по картинам на стенах которого можно изучать историю города.
Транспортная развязка признана лучшим объектом года в конкурсе «На лучшее достижение в строительной отрасли в Республике Беларусь за 2016 год».
УКС выступал заказчиком строительства реконструкции ул. Лазаренко, пусковыми комплексами — ул. Якубовского. Сегодня продолжается реконструкция «въездных ворот» Могилева — Минского шоссе. Главная въездная магистраль приобретает современный презентабельный вид. Расширяется дорога, кладется бетонное покрытие, строятся тротуары.
— В прошлом году Могилев посетил Президент и дал задание к 2020 году навести в городе «лоск и гармонию». Мы строго следуем этому. Завершающим этапом реконструкции Минского шоссе станет строительство арки на разворотном кольце, которая будет построена к 750-летию Могилева на пожертвования горожан. Видите, территория уже огорожена, ведутся подземные работы, — рассказывает Москалев.
По итогам социально-экономического развития за 2016 год «УКС г. Могилева» признано лучшей строительной организацией города.
Буквально в последние дни Президент Беларуси подписал указ № 128, которым откорректирован генеральный план развития г. Могилева до 2025 года.
Согласно документу в городе планируется завершить застройку ряда жилых районов, включая Казимировку, Спутник, Солнечный, а также в границах улиц Криулина — Турова, Стасова — Гришина.
В застроенной части Могилева предусматривается восстановить историческую застройку, возвести новые объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Основная нагрузка по выполнению важного градостроительного документа по перспективному развитию города ляжет на УКС.
Рабочие будни
Рабочий день у директора УКСа складывается по-разному. Но есть неотложные дела и задачи, которые приходится решать каждый день.
Трудовой день на предприятии начинается в восемь часов утра, а директор на работе уже в половине восьмого или в семь часов. Надо изучить корреспонденцию, проконтролировать выполнение поручений сотрудниками, поставить перед ними новые задачи и др.
— Бывают дни, когда в кабинете я нахожусь не более 10 минут. Заезжаю подписать срочные документы и еду на стройки. Объектов много, они разные. Возникла проблема — поехали решать ее на месте, — рассказывает Москалев. — Часто проводятся совещания у мэра города и губернатора по вопросам строительства. Тоже надо быть. Каждую неделю есть приемный день для граждан. Если люди приходят со своими проблемами, то принимаю их и в не приемный день. Стараюсь помочь и найти выход из сложного положения.
Директору УКСа приходится оставаться на работе и после 6 часов вечера, работать по выходным. Иногда домой можно прийти и в девять часов.
— Бывает, позвонят с диспетчерской горисполкома в субботу или воскресенье и сообщат об аварии. Где-то трубу прорвало, где-то в доме воды нет… У нас много объектов, которые вводятся в эксплуатацию пусковыми комплексами. Вот там и возникают основные проблемы при эксплуатации зданий, — говорит Москалев.
Андрей Москалев дважды награждался Почетными грамотами Министерства архитектуры и строительства. В 2014 году — «За многолетний добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие строительной отрасли Могилевской области и выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития в году». В 2016 году — «За добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение должностных обязанностей и в связи с профессиональным праздником – Днем строителя».
Чуткий руководитель и заботливый отец
— Выходит, что у вас совсем не остается свободного времени?
— Оно есть, но очень мало.
— Расскажите о своей семье.
— Я женат, воспитываем с женой троих детей.
— Так вы многодетный папа?
— Выходит так. Старшей дочери Алине в мае исполнится 18 лет. Она учится в строительно-архитектурном колледже в Могилеве. Сыну Евгению в июне исполнится 17 лет. В этом году он оканчивает школу и собирается поступать в Белорусско-российский университет (ранее - машиностроительный институт). Самому маленькому сыну Арсению в мае исполнится полтора года.
—Вы, как многодетная семья, обеспечены жильем?
— Да, но свою жилищную проблему мы решили без помощи государства.
— Как отдыхаете в свободное время?
— Родители живут в Шклове, ездим к ним на выходные. Ходим в лес, собираем грибы и ягоды. Люблю рыбалку. В школе и институте активно занимался вольной борьбой. В 13 лет стал кандидатом в мастера спорта. Сейчас, к сожалению, на занятие спортом не хватает времени. Но я все равно его найду. Иногда ходим в театр.
— На каком месте у вас коллектив?
— На втором после семьи. А вообще, коллектив у нас дружный. Организовываем корпоративные праздники, сами готовим программу, танцуем, поем.
— Я горжусь своими специалистами. Без их профессионализма мы не достигли бы таких высоких результатов. Кадры решают все!
Фото: Александр Малама, а также из личного архива А. Москалева
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Андрей Москалев: «Мне, как и любому другому жителю Могилева, хочется, чтобы наш город был самый красивый. И мы непосредственно прикладываем к этому свою руку»
Андрей Москалев — человек с огромным потенциалом, который прошел путь от мастера старейшего предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог на...
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