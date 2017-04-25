— Это считается небольшой самолет. Но в сочетании с другими мерами безопасности — ПВО и закрытие воздушного коридора — мы сводим вероятность падения чего бы то ни было на реактор до 0,00001%.

Такие беспрецедентные меры безопасности дорого обошлись бюджету. Около половины стоимости всего энергоблока складывается из затрат на систему безопасности. Всего же проект по строительству Белорусской АЭС потянет на $8,7 млрд.



