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Мирный атом или Чернобыль 2.0? Репортаж с Белорусской АЭС — стройки, которая все поменяет
26.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Атомная станция возводится в 20 км от Островца, посреди пашни на десятки гектаров с избами-одиночками. Местные жители до сих пор освещают свои дома по старинке — керосиновыми лампами. Электрификация до этих мест пока не добралась.
Необходимость строительства атомной станции для прессы иллюстрируют на таком примере: если б не действующие АЭС по всему миру, каждый житель земли был бы вынужден ежедневно наматывать не менее 720 км на велогенераторе, чтобы обеспечить текущее потребление электричества.
Атомная стройка легко угадывается издалека по скоплению башенных кранов и грандиозных бетонных сооружений, увенчанных двумя гигантскими градирнями. Высота каждой из них — 167 метров.
Обычно их образ используют в качестве устрашения, когда речь заходит об атомной энергетике. На самом деле гигантские градирни не несут в себе никакой опасности. В их недрах нет ни радиации, ни ионизирующих веществ: только пар и теплая вода. Градирни используют для охлаждения жидкости, которая, в свою очередь, охлаждает реактор.
Издалека здание реактора чем-то напоминает стакан кофе из Starbucks. Но именно оно таит в себе всю опасность. Сердце атомной электростанции защищено от внешних воздействий двумя железобетонными оболочками, которые способны выдержать ураганы, взрывы, падение самолета, снеговые нагрузки, тайфуны, наводнения и другие катаклизмы. Ничего подобного не было ни на Чернобыльской, ни на Фукусимской АЭС.
— Двойная защитная оболочка — это уникальное сооружение, — рассказывает Анатолий Бондарь, главный инженер РУП «Белорусская АЭС». — Она относится к локализующей системе безопасности. Последствия любой проектной, максимально проектной и даже запроектной аварии останутся в корпусе реактора и не выйдут за его пределы. Оболочку дополняет ловушка расплава активной зоны, которая находится под днищем корпуса реактора и предназначена на случай запроектных аварий. Ловушка расплава — это подстраховка. Даже гипотетически очень трудно назвать причину, по которой она может понадобиться.
Внутренняя защитная оболочка выполнена из напряженного железобетона и имеет толщину 1,2 метра, внешняя — из обычного железобетона толщиной 0,8 метра. Диаметр внутренней стенки — 44 метра. Оболочка облицована 8-миллиметровой сталью.
Вскоре здание реактора будет венчать железобетонная тюбетейка такой же полусферической формы. Она завершит наружную оболочку, защитив реактор от падения самолетов, природных катаклизмов, будь то землетрясение, цунами, смерчи или тайфуны, а также падения самолета весом до 5,7 тонны.
— Это считается небольшой самолет. Но в сочетании с другими мерами безопасности — ПВО и закрытие воздушного коридора — мы сводим вероятность падения чего бы то ни было на реактор до 0,00001%.
Такие беспрецедентные меры безопасности дорого обошлись бюджету. Около половины стоимости всего энергоблока складывается из затрат на систему безопасности. Всего же проект по строительству Белорусской АЭС потянет на $8,7 млрд.
Так здание реактора выглядит изнутри. В его недрах уже смонтирован реактор и парогенераторы, сверху висит кран грузоподъемностью 340 тонн. Ведутся подготовительные работы по началу сварки главного циркуляционного трубопровода.
Здание турбины — самое большое помещение на площадке АЭС. Здесь энергия, полученная в результате расщепления атома, преобразуется в электрический ток. Сейчас в здании турбины выполняются работы по монтажу турбогенератора, происходит монтаж технологического оборудования и трубопроводов. Так выглядит турбинный цех первого энергоблока изнутри.
Электрический ток, вырабатываемый турбиной, поступает на распределительные устройства, которые выдают мощность потребителям. Оборудование смонтировано, сейчас проходит стадию наладки.
Параллельно первому энергоблоку интенсивно возводится второй. В здании реактора выполняются работы по устройству защитной оболочки и внутренних строительных конструкций.
Стены здания турбины второго энергоблока находятся на отметке 16 метров от уровня земли. Градирня, которая кажется завершенной, на самом деле тоже еще строится: внутри ведутся работы по устройству фундамента под трубопроводы водоохладительных систем, а также монтаж железобетонного каркаса.
Заключительный объект экскурсии — учебно-тренировочный центр, где готовят будущих специалистов АЭС по всем специальностям, но в первую очередь — эксплуатационный персонал. Он отрабатывает на специальных тренажерах все возможные внештатные ситуации, которые могут возникнуть на атомной электростанции.
Первый блок реактора уже полностью укомплектован персоналом. Он подбирался среди людей с опытом работы на российских и украинских атомных станциях. Сейчас персонал для блочного щита управления проходит обучение и переподготовку в учебно-тренировочном центре конкретно для проекта Белорусской АЭС.
Перед нами полномасштабный тренажер с симулятором блочного пульта управления. Точная копия того пульта, которым будет управляться атомная станция. Смена, которая здесь тренируется, в таком же составе будет работать на пульте управления энергоблока.
В присутствии журналистов команда отработала сценарий поведения при отключении одного из главных циркуляционных насосов. Тренажер моделирует порядка 300 вариантов внештатных ситуаций и поломок, для каждой из которых предусмотрен четкий алгоритм действий специалистов.
Перед тем, как сесть за пульт реального энергоблока, атомщики должны будут сдать экзамен. В ходе практической его части они вновь отработают сценарий одной из возможных поломок, но уже без права на ошибку.
Фото: Павел Садовский
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