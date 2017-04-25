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«Неспокойно из-за пьяных атомщиков» — жители Островца о том, как строительство АЭС изменило их город

26.04.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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«Неспокойно из-за пьяных атомщиков» — жители Островца о том, как строительство АЭС изменило их город

Сегодня исполняется 31 год с тех пор, как красавица-Припять стала непригодной для жизни, а вместе с ней — десятки населенных пунктов в Беларуси, Украине и России. В канун годовщины Чернобыльской катастрофы мы побывали в Островце и спросили его жителей, как изменился город с приходом атомной эры и что они ждут от Белорусской АЭС.

Иван живет в Островце с самого рождения. Строительство АЭС встретил в целом положительно, но без лишнего энтузиазма: слава Чернобыля все же не дает ему покоя.

«Неспокойно из-за пьяных атомщиков» — жители Островца о том, как строительство АЭС изменило их город

— Надеюсь, когда атомную станцию достроят, электричество в Островце будет стоить дешевле. Конечно, есть и минусы — для экологии в основном. Да и катастрофа вроде Чернобыльской может повториться. Первое время молодежь не будет уезжать из Островца, даже приезжать, наверное, сюда начнут. Но потом наверняка поедут обратно — испугаются взрыва.

На детской площадке в одном из новых микрорайонов мы встречаем двух молодых женщин с детьми. Оказывается, новое островецкое жилье строилось не только для атомщиков — одна из новостроек принадлежит очередникам. Юлия и Татьяна переехали в нее три года назад, реализовав свое право на улучшение жилищных условий.

«Неспокойно из-за пьяных атомщиков» — жители Островца о том, как строительство АЭС изменило их город

— Ну, опасность наверняка есть какая-то… — смеется Юлия. — Страшно, конечно. Зато город строится, растет. Молодежь уже навряд ли отсюда уезжать станет.

— С одной стороны, хорошо, что город становится большим, плотным, — развивает мысль Татьяна. — А с другой — был тихий, спокойный поселок, а сейчас что происходит? Страшно за детей! Всяких понаехавших хватает: много атомщиков пьяных ходит вечерами. А чем им еще здесь заняться? Раньше можно было выпустить ребенка во двор и быть за него спокойной. С нынешней ситуацией не сравнить.

«Неспокойно из-за пьяных атомщиков» — жители Островца о том, как строительство АЭС изменило их город

— Город изменился в лучшую сторону, — делится мнением молодой рыбак, назвавший себя Олегом. — Дома начали строиться нормальные. Школы, садики, магазины. Я не вижу ничего плохого в строительстве АЭС. Раньше все рвались из Островца в областной центр, в Минск, а сейчас рвутся на стройку атомки. Разные же специалисты на АЭС нужны, не только атомщики, но и каменщики, плотники, монтажники…

«Неспокойно из-за пьяных атомщиков» — жители Островца о том, как строительство АЭС изменило их город

Виктор — один из таких монтажников. Родом из Украины, он переехал в Островец 13 лет назад. Теперь работает на атомной станции, но успел пожить в Островце и до того, как в его окрестностях началась стройка века.

— Раньше я жил в Украине, тоже работал в строительстве. Потом женился, а жена отсюда, с Островца. Конечно, сейчас город стал намного лучше. Здесь же сплошные делегации.

— Так это все для показухи?

— Да нет, почему? Делали бы для показухи — отремонтировали бы одну улицу, по которой кортежи ездят. А так — весь Островец благоустроили. Построили дороги, заборы поставили нормальные… Много рабочих мест в городе появилось. На АЭС приехали специалисты со всей Беларуси. Да и для островчан полно вакансий. У меня кум ведущим инженером работает, знакомая — бухгалтером в дирекции по строительству АЭС. Раньше я работал в строительной организации, так мне не нужна была атомка, потому что и так неплохо платили. Начали плохо платить — я пошел на БелАЭС. Знаете поговорку? «Рыба — где глубже, а человек - где лучше».

«Неспокойно из-за пьяных атомщиков» — жители Островца о том, как строительство АЭС изменило их город

— Конечно, хочется зарплату побольше, чем на атомке, но пока обстановка такая в стране, что я рад тому, что есть. Золотых гор на АЭС нет. Те, кто из Минска приехали, в Минске больше получали. А гомельчане такой зарплаты никогда в жизни не видели. Лично я работал в России, там зарплата была в три раза больше, чем на атомке. Так что все относительно.

Фото: Павел Садовский

 
Теги: Минск
 
 
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