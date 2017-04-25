Виктор — один из таких монтажников. Родом из Украины, он переехал в Островец 13 лет назад. Теперь работает на атомной станции, но успел пожить в Островце и до того, как в его окрестностях началась стройка века.

— Раньше я жил в Украине, тоже работал в строительстве. Потом женился, а жена отсюда, с Островца. Конечно, сейчас город стал намного лучше. Здесь же сплошные делегации.

— Так это все для показухи?

— Да нет, почему? Делали бы для показухи — отремонтировали бы одну улицу, по которой кортежи ездят. А так — весь Островец благоустроили. Построили дороги, заборы поставили нормальные… Много рабочих мест в городе появилось. На АЭС приехали специалисты со всей Беларуси. Да и для островчан полно вакансий. У меня кум ведущим инженером работает, знакомая — бухгалтером в дирекции по строительству АЭС. Раньше я работал в строительной организации, так мне не нужна была атомка, потому что и так неплохо платили. Начали плохо платить — я пошел на БелАЭС. Знаете поговорку? «Рыба — где глубже, а человек - где лучше».



