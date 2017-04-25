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В Бресте на границе задержали видеоблогера Петрухина, которого заочно осудили на 15 суток
26.04.2017 11:13 — Новости Экономики | Tut.by
Брестского видеоблогера Сергея Петрухина, которого
14 марта суд Ленинского района Бреста признал Сергея Петрухина и его коллегу Дмитрия Горбунова, которые освещали на своем канале на YouTube марши нетунеядцев, виновными в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Видеоблогерам назначили по 15 суток ареста. Горбунова взяли под стражу после оглашения постановления, а Петрухин на заседание не явился — уехал в Польшу.
25 апреля видеоблогер возвращался в Брест на поезде из Тересполя. На брестском железнодорожном вокзале его задержали после прохождения паспортного контроля.
«Мы предполагаем, что после задержания его поместили в следственный изолятор», — сообщил TUT.BY Денис Турченяк.
Сергей Петрухин — автор канала на YuoTube «Народный репортер», на котором он размещает ролики на остросоциальные и коррупционные темы.
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Предположительно, его доставили в изолятор временного содержания.
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