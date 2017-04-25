Брестского видеоблогера Сергея Петрухина, которого осудили на 15 суток за марши нетунеядцев, задержали на границе по возвращении в Беларусь, сообщил TUT.BY активист движения «За Свободу» Денис Турченяк.



Сергей Петрухин

14 марта суд Ленинского района Бреста признал Сергея Петрухина и его коллегу Дмитрия Горбунова, которые освещали на своем канале на YouTube марши нетунеядцев, виновными в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. Видеоблогерам назначили по 15 суток ареста. Горбунова взяли под стражу после оглашения постановления, а Петрухин на заседание не явился — уехал в Польшу.

25 апреля видеоблогер возвращался в Брест на поезде из Тересполя. На брестском железнодорожном вокзале его задержали после прохождения паспортного контроля.

«Мы предполагаем, что после задержания его поместили в следственный изолятор», — сообщил TUT.BY Денис Турченяк.

Сергей Петрухин — автор канала на YuoTube «Народный репортер», на котором он размещает ролики на остросоциальные и коррупционные темы.