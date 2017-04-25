Гомельский городской исполнительный комитет разрешил проведение митинга 1 мая, который инициирует председатель Гомельской городской организации Белорусской партии «Зеленые» Юрий Глушаков.

В ответе на заявление общественного активиста сообщается, что горисполком согласовал проведение массового мероприятия в форме митинга 1 мая, с 12.00 до 13.00, на площадке у ДК «Випра», расположенного по улице Юбилейной 48.

В письме из горисполкома организатору митинга также напомнили, что, согласно требованиям, заявитель обязан заключить договоры об обслуживании массового мероприятия с КАУП «ГорСАП», УВД Гомельского облисполкома, Центральной городской поликлиникой или с другими юридическими лицами, имеющими право оказывать данные услуги. И здесь не обошлось без недоразумений.

— Станция скорой помощи мне уже отказала, сославшись на то, что у них нет свободных бригад. От центральной поликлиники также получил отрицательный ответ, так как у них 1 мая праздничный день, — рассказал Юрий Глушаков.

Активист также подчеркнул, что митинг, который он планирует провести, будет носить не политический, а социальный характер.

— Это чисто социальная традиционная акция за права трудящихся. Таких проводится десятки по всему миру. На митинге планируем обсудить контрактную систему найма, пенсионную реформу и, конечно, декрет № 3 — сообщил Глушаков.