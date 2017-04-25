Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила проект протокола о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Документ наделяет Евразийский межправительственный совет правом устанавливать в отношении отдельных видов товаров действие международного принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, то есть вводить так называемый параллельный импорт.

Сейчас в странах ЕАЭС действует региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак. Этот принцип означает, что импортеру необходимо получить согласие правообладателя на ввоз на территорию союза брендированного товара и дальнейший свободный оборот этой продукции на всем пространстве ЕАЭС.

«Евразийский межправительственный совет теперь получит право временно устанавливать для отдельных видов товаров исключения из применения регионального принципа исчерпания исключительного права на товарный знак. Это значит, что для отдельных видов продукции на территории ЕАЭС может быть разрешен параллельный импорт. При этом такая точечная легализация будет производиться с учетом интересов всех стран нашего союза», — пояснил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.

Применение международного принципа устанавливается в отношении отдельных видов товаров по инициативе государств ЕАЭС в случае, если такие товары не доступны на внутреннем рынке союза, есть в недостаточном количестве и (или) продаются по завышенным ценам, а также в иных случаях, исходя из социально-экономических интересов государств-членов.

Документ будет направлен в государства-члены для проведения внутригосударственного согласования до 1 июля 2017 года.