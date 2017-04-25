Руководство МВФ отметило прогресс в реализации правительством и Национальным банком Беларуси мер макроэкономической политики, диалог Беларуси и МВФ будет продолжен. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка по итогам участия белорусской делегации в ежегодном заседании советов управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

В состав делегации входило зампред правления Нацбанка Дмитрий Калечиц, первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой, главный советник председателя правления Нацбанка Александр Заборовский, председатель правления Банка развития Сергей Румас.

Стороны также обсудили направления и перспективы дальнейшего сотрудничества, включая предоставление технической помощи МВФ белорусской стороне.

В ходе серии встреч с заместителем директора-распорядителя МВФ Мицухиро Фурусава, директором Европейского департамента МВФ Полом Томсеном, руководителем миссии МВФ по Беларуси Питером Долманом обсуждались текущее состояние и тенденции в экономическом развитии Беларуси, а также ключевые меры экономической политики, которые могут быть поддержаны ресурсами Фонда.

На встречах с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером и экспертами Банка стороны обсудили реализуемые и перспективные проекты, в том числе в области повышения конкурентоспособности экономики, управления государственными финансами, образования и здравоохранения. Стороны договорились проработать включение перспективных направлений в проект новой Стратегии сотрудничества, подготовка которой осуществляется в настоящее время.

Как ранее сообщалось , Беларусь ведет переговоры с МВФ, необходимые для заключения кредитной программы с фондом, уже практически два года. Процесс этот начался весной 2015 года, когда белорусские власти в сотрудничестве с Всемирным банком стали готовить «дорожную карту» по реформированию экономики.

Однако сторонам пока не удалось выйти на подписание новой кредитной программы. В октябре 2016 года Александр Лукашенко раскритиковал предложения МВФ по реформированию белорусской экономики, заявив, что они направлены на «удушение народа», и дав понять, что белорусская сторона никогда их не примет.

В феврале 2017 года первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский заявил, что по ключевым спорным вопросам в переговорах с МВФ, которые касаются повышения тарифов на коммунальные услуги и реформирования госсектора, удалось найти «развязки».

21 апреля Лукашенко, выступая с посланием белорусскому народу и парламенту, заявил, что Беларусь планирует повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги не за полтора года, как рекомендовал МВФ, а в течение четырех-пяти лет. Кроме того, белорусский руководитель дал понять, что принимать изначальные предложения МВФ по реформированию госсектора страна не будет.

«По госпредприятиям. Нет, это мы не сможем сегодня сделать. Не потому, что это неправильно. Потому, что нам пока это не подходит. Нам надо разобраться сначала с этими предприятиями», — сказал он.