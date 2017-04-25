Правозащитница Татьяна Ревяко оштрафована на 20 базовых величин за то, что якобы нецензурно выражалась на акции 26 марта и не подчинялась требованиям сотрудников милиции. Такое решение принял 26 апреля суд Центрального района Минска. На принятие решения судье Виктории Шабуне потребовалось 5 минут.



Задержание Татьяны Ревяко 26 марта. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ревяко была задержана 26 марта на Октябрьской площади Минска. Вместе с ней задержали еще около 10 человек, которые вышли на площадь в знак поддержки участников разогнанной силовиками мирной демонстрации 25 марта, в День Воли. Все задержанные были доставлены в УВД Центрального района. Ревяко обвинили по двум статьям КоАП — 17.1 (мелкое хулиганство) и 23.4 (неповиновение требованиям должностного лица).

Показания против правозащитницы в суде дали два сотрудника ОМОН. 32-летний прапорщик Юрий Ермаков заявил, что Ревяко громко кричала и размахивала руками вместе с другими гражданами, а при задержании — «упиралась, хваталась за форменное обмундирование, садилась на землю и отказалась пройти в служебный транспорт». При этом как именно ругалась известная правозащитница, Ермаков не помнит. Так же он отвечал на все вопросы, детализирующие события 26 марта.

Его коллега, 25-летний сержант Антон Ходоненок, не смог пояснить, почему из всей «толпы» они решили задержать именно Татьяну Ревяко.

В интернете есть видео, из которого видно, что правозащитницу задерживает совершенно другой сотрудник ОМОН — его в качестве свидетеля не допрашивали. Это видео приобщено к материалам дела, но судья Шабуня данное доказательство проигнорировала.

После задержания Ревяко доставили в Центральное РУВД, где она вместе с другими задержанными более трех часов простояла во дворике отделения лицом к стене. Затем в отношении правозащитницы начали составлять процессуальные документы, но неожиданно вывели на улицу и приказали покинуть здание милиции. Это произошло после того, как Ревяко заявила, что будет отвечать на вопросы только в присутствии своего адвоката. О том, что в отношении нее ведется административный процесс, Ревяко узнала только 1 апреля, когда получила повестку в суд.

Административный протокол в отношении правозащитницы составляла участковый-женщина, однако показания свидетелей Ходоненка и Ермакова по этому поводу разнились: первый заявил, что он давал пояснения милиционеру-мужчине, второй — милиционеру-женщине.

«Это — позор судебной системы», — так прокомментировала сегодняшнее заседание суда Татьяна Ревяко. Она заявила, что будет обжаловать решение.

Неделю назад международная сеть правозащитных организаций «Фонд домов прав человека» выступила с заявлением по поводу судебного преследования Татьяны Ревяко. «Судебное разбирательство в отношении Татьяны Ревяко не должно стать примером преследования и запугивания, с которыми сталкиваются правозащитники, журналисты и другие гражданские активисты, осуществляющие мониторинг протестов в Беларуси, — подчеркивалось в заявлении. — Любые уголовные и административные меры наказания в отношении Татьяны Ревяко будут рассматриваться как непропорциональные и нарушающие нормы международного права в области прав человека».