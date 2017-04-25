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В Могилеве задержали 60-летнего валютчика из Вьетнама со 150 тысячами российских рублей
26.04.2017 13:09 — Новости Экономики | Tut.by
На автостоянке у торгового центра «Престон» в Могилеве задержали валютчика. 60-летний гражданин Вьетнама обменивал 100 тыс. российских рублей на 2850 белорусских.
Задержанный, помимо скупки, продажи и обмена валюты, был предпринимателем. Обменивал он валюту не только случайным гражданам, решившим поменять ее по более выгодному курсу. Были у него и постоянные клиенты — коллеги-предприниматели, рассказал замначальника областного УДФР КГК Александр Шаройкин.
Валютчика задержали, у него изъяли 150 тыс. рублей. Его действия квалифицировали как нарушение порядка осуществления валютных операций. Суд Октябрьского района Могилева постановил оштрафовать валютчика на 1,2 тыс. рублей, валюту конфисковать.
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У валютчика были постоянные клиенты - индивидуальные предприниматели.
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