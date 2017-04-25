﻿ В Могилеве задержали 60-летнего валютчика из Вьетнама со 150 тысячами российских рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилеве задержали 60-летнего валютчика из Вьетнама со 150 тысячами российских рублей

26.04.2017 13:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На автостоянке у торгового центра «Престон» в Могилеве задержали валютчика. 60-летний гражданин Вьетнама обменивал 100 тыс. российских рублей на 2850 белорусских.


Фото: УДФР КГК по Могилевской области

Задержанный, помимо скупки, продажи и обмена валюты, был предпринимателем. Обменивал он валюту не только случайным гражданам, решившим поменять ее по более выгодному курсу. Были у него и постоянные клиенты — коллеги-предприниматели, рассказал замначальника областного УДФР КГК Александр Шаройкин.

Валютчика задержали, у него изъяли 150 тыс. рублей. Его действия квалифицировали как нарушение порядка осуществления валютных операций. Суд Октябрьского района Могилева постановил оштрафовать валютчика на 1,2 тыс. рублей, валюту конфисковать.

 
Теги: Курсы валют, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У валютчика были постоянные клиенты - индивидуальные предприниматели.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Прогресс есть. Беларусь и МВФ продолжат диалог по программе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика