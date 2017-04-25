На автостоянке у торгового центра «Престон» в Могилеве задержали валютчика. 60-летний гражданин Вьетнама обменивал 100 тыс. российских рублей на 2850 белорусских.



Фото: УДФР КГК по Могилевской области

Задержанный, помимо скупки, продажи и обмена валюты, был предпринимателем. Обменивал он валюту не только случайным гражданам, решившим поменять ее по более выгодному курсу. Были у него и постоянные клиенты — коллеги-предприниматели, рассказал замначальника областного УДФР КГК Александр Шаройкин.

Валютчика задержали, у него изъяли 150 тыс. рублей. Его действия квалифицировали как нарушение порядка осуществления валютных операций. Суд Октябрьского района Могилева постановил оштрафовать валютчика на 1,2 тыс. рублей, валюту конфисковать.