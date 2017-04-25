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Курсы валют: евро подорожал почти на 3 копейки
26.04.2017 13:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр — Sputnik. Белорусский рубль заметно подешевел к евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.
Нацбанк установил официальные курсы валют на четверг:
Таким образом, на торгах 27 апреля стоимость евро поднялась почти на три копейки. Резкое укрепление европейской валюты по отношению к доллару связано
Доллар США и российский рубль в среду несколько подешевели. В целом же к корзине валют белорусский рубль ослаб 0,08%.
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