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Курсы валют: евро подорожал почти на 3 копейки

26.04.2017 13:31 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 апр — Sputnik. Белорусский рубль заметно подешевел к евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

Нацбанк установил официальные курсы валют на четверг:

  • Доллар США — 1,8694
  • Евро — 2,0409
  • 100 российских рублей — 3,3177

Таким образом, на торгах 27 апреля стоимость евро поднялась почти на три копейки. Резкое укрепление европейской валюты по отношению к доллару связано с первым туром президентских выборов во Франции.

Доллар США и российский рубль в среду несколько подешевели. В целом же к корзине валют белорусский рубль ослаб 0,08%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Европейская валюта укрепилась к доллару после прошедшего в воскресенье первого тура президентских выборов во Франции.

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