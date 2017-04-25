МИНСК, 16 апр — Sputnik. Белорусский рубль заметно подешевел к евро по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

Нацбанк установил официальные курсы валют на четверг:

Доллар США — 1,8694

Евро — 2,0409

100 российских рублей — 3,3177

Таким образом, на торгах 27 апреля стоимость евро поднялась почти на три копейки. Резкое укрепление европейской валюты по отношению к доллару связано с первым туром президентских выборов во Франции .

Доллар США и российский рубль в среду несколько подешевели. В целом же к корзине валют белорусский рубль ослаб 0,08%.