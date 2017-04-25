Среди областных центров сильнее всего наплыв покупателей почувствовал брестский рынок жилья, где было продано на 22% больше квартир, чем годом ранее. В Могилеве спрос вырос на 14%, в Гродно и Витебске – на едва заметные 2-4%. Единственным областным центром, где продажи квартир сократились (на 10%), стал Гомель. Любопытно, что спрос в Гомеле последний год был соизмерим с другими областными центрами, хотя проживает там на 150 тысяч человек больше.

Продажи квартир выросли во всех крупных городах, кроме Солигорска, Бобруйска и Борисова. Настоящий всплеск активности покупателей наблюдался в Молодечно и Новополоцке, где сделок к прошлогоднему уровню стало больше на 73% и 88%, соответственно.

Какие квартиры пользуются спросом у жителей регионов? В отличие от столицы, где 1-комнатные квартиры приобретают чаще всего, практически во всех городах страны лидером спроса были “двушки”, а в Гродно, Молодечно и Новополоцке квартир с одной жилой комнатой купили даже меньше, чем “трешек”.

Если спрос на квартиры увеличился в большинстве городов страны, то с ценами единства не было и в помине. Во всех областных центрах, а также в Мозыре, Полоцке и Лиде, квартиры продолжили дешеветь. В Гродно и Гомеле за январь-март цены опустились более чем на 5%.

Другая группа, состоящая исключительно из крупных городов без статуса областного центра, отметилась положительной динамикой. Причем местами темпы роста цен были достаточно высокими - чего стоит +3-4% в Солигорске, Пинске и Орше. Минск с показателем -0,4% за Iквартал 2017 года находился ровно в середине списка.

Не секрет, что обычно новые тренды зарождаются в столице, затем события повторяются в областных центрах и только потом в остальных крупных городах страны. Ситуация, когда во всех областных центрах квартиры дешевеют, а в большинстве других крупных городов растут в цене, является довольно неожиданной.



