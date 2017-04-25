Зафиксирован разовый рост ВВП и средней зарплаты после длительного периода падения, по которому нельзя судить, что негативная тенденция сломлена, перешла в позитивную или хотя бы нащупала дно.

В январе-марте 2017 года реальная зарплата выросла на 1% по сравнению с первым кварталом 2016 года и составила 737,6 рубля, сообщает БелаПАН со ссылкой на официальную статистику.

В марте средняя зарплата составила 770,6 рубля и в номинальном выражении по сравнению с мартом прошлого года увеличилась на 8,4%, по сравнению с февралем 2017-го - на 7,6%, по сравнению с декабрем 2016 года снизилась на 3,9%.

Самая высокая средняя зарплата в марте зафиксирована в Минске - 1.118,1 рубля, самая низкая - в Витебской области (642,8 рубля).

Можно бить в фанфары: зарплаты пошли в рост? Не все так однозначно, считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

- Один процент роста может свидетельствовать, что реальная зарплата нащупала дно после длительного, в течение более двух лет, падения. О серьезном восстановлении, об устойчивом росте говорить пока рано. До уровня зарплат конца 2014 года – считай хоть в валютном эквиваленте, хоть в реальном выражении (чтобы можно было столько же товаров и услуг приобрести на среднюю зарплату) еще очень и очень далеко.

Более того, даже выход на среднюю зарплату в 500 долларов (в последнее время чаще звучит цифра в тысячу рублей) в обозримом будущем не просматривается – без работы печатного станка. О том, что печатный станок запускать не планируют, власти тоже неоднократно говорили.

- Надолго ли средняя зарплата застряла на дне?

- Прогнозировать сложно, поскольку все зависит от проводимой экономической политики: пойдут или не пойдут власти на реформы, как на эту политику будет откликаться экономика. Если процесс пустить на самотек в надежде, что в экономике все само собой образуется, - нет, не образуется, экономика будет если не падать, то стагнировать. Естественно, не стоит ждать и ощутимого роста реальных зарплат. Не обязательно зарплата застынет на нуле, колебания могут составлять плюс-минус несколько процентов, однако не станут устойчивым трендом.

- В любом случае пока не стоит ждать и дальнейшего падения зарплат?

- На фоне незначительного роста ВВП, произошедшего после длительного падения, есть надежда, что экономика, возможно, нащупала дно. Хотя и это неоднозначный вывод: произошел разовый рост ВВП и средней зарплаты после целого ряда отрицательных показателей, поэтому тяжело судить, что негативная тенденция сломлена, перешла в позитивную или хотя бы нащупала дно. Нужен еще ряд похожих данных, что констатировать достижение дна. Как мы помним, в течение двухлетнего падения официальные лица часто говорили, что дно достигнуто, уже произошел разворот, которого не было. Пока можно выражать очень-очень осторожный оптимизм.