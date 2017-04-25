Свадьба уже совсем скоро, а то самое платье еще не найдено? Мы расскажем вам, как выбрать правильный свадебный салон !

Подумайте, чего вы хотите

Перед выбором свадебного салона нужно понять, чего же вы хотите! Любое платье должно гармонично вписываться в общую тематику свадьбы, ее стилистику и цветовую гамму. Иногда бывает, что именно встреча с идеальным платьем вдохновляет на создание новой концепции праздника, однако советуем все-таки сначала продумать концепцию мероприятия.

Чтобы не потеряться в салоне, потратьте время на подготовку к примеркам. Почитайте статьи, которые содержат рекомендации по выбору платья, постарайтесь хотя бы примерно определиться с моделью. Конечно, в свадебном доме после консультации специалиста вы можете кардинально изменить свое решение и купить свадебное платье другой модели, но если изначально знаете, чего хотите, и вам, и консультанту будет проще.

Поиск свадебного салона

Далее приступайте к поиску свадебного дома в интернете. Обратите внимание на его расположение, чтобы заранее продумать возможные места для парковки или маршруты транспорта. Изучите сайты салонов: ассортимент и цены на платья могут существенно сократить список мест, которые вы бы хотели посетить. Если стоимость не указана, позвоните в салон: по телефону можно узнать и про другие важные нюансы.

Помочь с выбором могут форумы для невест, специализированные порталы, которые рассказывают о свадебных салонах в Минске: там можно почитать отзывы о качестве нарядов, уровне сервиса и другую информацию по продаже и прокате свадебных платьев .

Не стоит недооценивать и «сарафанное радио»: возможно, вы были на свадебном торжестве или видели фото красивого платья в социальных сетях ваших знакомых! Узнайте, где покупалось или бралось в аренду платье, на каких условиях: отзывы знакомых людей должны быть показательными.

Важные моменты