﻿ Невесте на заметку: как правильно выбрать свадебный салон. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Невесте на заметку: как правильно выбрать свадебный салон

26.04.2017 14:41 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Свадьба уже совсем скоро, а то самое платье еще не найдено? Мы расскажем вам, как выбрать правильный свадебный салон!

Подумайте, чего вы хотите

Перед выбором свадебного салона нужно понять, чего же вы хотите! Любое платье должно гармонично вписываться в общую тематику свадьбы, ее стилистику и цветовую гамму. Иногда бывает, что именно встреча с идеальным платьем вдохновляет на создание новой концепции праздника, однако советуем все-таки сначала продумать концепцию мероприятия.

Чтобы не потеряться в салоне, потратьте время на подготовку к примеркам. Почитайте статьи, которые содержат рекомендации по выбору платья, постарайтесь хотя бы примерно определиться с моделью. Конечно, в свадебном доме после консультации специалиста вы можете кардинально изменить свое решение и купить свадебное платье другой модели, но если изначально знаете, чего хотите, и вам, и консультанту будет проще.

Поиск свадебного салона

Далее приступайте к поиску свадебного дома в интернете. Обратите внимание на его расположение, чтобы заранее продумать возможные места для парковки или маршруты транспорта. Изучите сайты салонов: ассортимент и цены на платья могут существенно сократить список мест, которые вы бы хотели посетить. Если стоимость не указана, позвоните в салон: по телефону можно узнать и про другие важные нюансы.

Помочь с выбором могут форумы для невест, специализированные порталы, которые рассказывают о свадебных салонах в Минске: там можно почитать отзывы о качестве нарядов, уровне сервиса и другую информацию по продаже и прокате свадебных платьев.

Не стоит недооценивать и «сарафанное радио»: возможно, вы были на свадебном торжестве или видели фото красивого платья в социальных сетях ваших знакомых! Узнайте, где покупалось или бралось в аренду платье, на каких условиях: отзывы знакомых людей должны быть показательными.

Важные моменты

  • Если вы выбрали несколько свадебных домов, то на их посещение лучше отвести целый день.
  • Заранее продумайте маршрут, чтобы потратить меньше времени на перемещение по городу.
  • Обязательно позвоните в салон: чаще всего на примерку нужно записываться заранее, но это для блага невесты. Консультанты будут ждать вас в назначенное время, вам гарантировано никто не будет мешать: никаких других невест. Только вы, консультанты и ваши мечты о свадьбе!
  • Захватите с собой свадебные туфли (или туфли с той же высотой каблуков, что и свадебные) и хорошее настроение: грядет один из самых важных дней вашей жизни!
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свадьба уже совсем скоро, а то самое платье еще не найдено? Мы расскажем вам, как выбрать правильный свадебный салон!

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Курсы валют: евро подорожал почти на 3 копейки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика