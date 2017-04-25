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Равков: Идет чрезмерная и необоснованная милитаризация европейского континента
26.04.2017 13:57 — Новости Экономики | Tut.by
Европейский континент подвергается сегодня необоснованной милитаризации, а в гонку вооружений и военные приготовления втягиваются даже нейтральные государства. Об этом во время VI Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков.
«Вместо того, чтобы договариваться о разумном ограничении военных расходов, многие государства сохраняют тенденцию их роста. Мы критически оцениваем позицию руководства США заставить всех европейских членов НАТО тратить на оборонные нужды не менее 2% от ВВП. На наш взгляд, это не что иное, как лоббирование интересов североамериканского военно-промышленного комплекса», — сказал Андрей Равков, добавив, что увеличение оборонной мощи европейских государств не компенсируется выводом с их территорий американских военных баз.
«Войска выводить никто не обещает», — отметил Андрей Равков.
«Наша оценка этим процессам однозначна — идет чрезмерная и необоснованная милитаризация европейского континента», — заявил он.
При этом, считает Андрей Равков, ряд государств начинают претендовать на роль региональных центров силы, выбрав милитаризацию в качестве драйвера роста экономики, а нейтральные государства втягиваются «в военные приготовления.
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"На наш взгляд, это не что иное, как лоббирование интересов североамериканского военно-промышленного комплекса", - сказал Андрей Равков.
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