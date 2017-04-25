Европейский континент подвергается сегодня необоснованной милитаризации, а в гонку вооружений и военные приготовления втягиваются даже нейтральные государства. Об этом во время VI Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков.



Андрей Равков. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

«Вместо того, чтобы договариваться о разумном ограничении военных расходов, многие государства сохраняют тенденцию их роста. Мы критически оцениваем позицию руководства США заставить всех европейских членов НАТО тратить на оборонные нужды не менее 2% от ВВП. На наш взгляд, это не что иное, как лоббирование интересов североамериканского военно-промышленного комплекса», — сказал Андрей Равков, добавив, что увеличение оборонной мощи европейских государств не компенсируется выводом с их территорий американских военных баз.

«Войска выводить никто не обещает», — отметил Андрей Равков.

«Наша оценка этим процессам однозначна — идет чрезмерная и необоснованная милитаризация европейского континента», — заявил он.

При этом, считает Андрей Равков, ряд государств начинают претендовать на роль региональных центров силы, выбрав милитаризацию в качестве драйвера роста экономики, а нейтральные государства втягиваются «в военные приготовления.