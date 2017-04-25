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Беларусь получила 300 млн долларов от ЕФСР

26.04.2017 15:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь выполнила условия для получения третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, средства в размере 300 млн долларов поступили в республиканский бюджет 26 апреля, сообщила пресс-служба Минфина. 

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Беларусь выполнила условия для получения третьего транша финансового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, средства в размере 300 млн долларов...

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