﻿ Кто из промышленных гигантов выбрался из минуса, а кто - еще больше увяз. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто из промышленных гигантов выбрался из минуса, а кто - еще больше увяз

26.04.2017 15:36 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

После прекращения публикации Министерством финансов Беларуси отчетов о деятельности белорусских ОАО систематизация ведения информации о белорусских промышленных грандах превратилась в квест. Но большинство гигантов об итогах года уже отчиталось, показав немало весьма неожиданных результатов.


Опубликованные на Едином портале финансового рынка годовые отчеты мало пригодны для анализа и требуют больших затрат на обработку: криво отсканированные текстовые документы с цифрами — это не прежние таблицы Exel, позволяющие делать любые выборки и рейтинги. В итоге привычный топ-25 составлен не по прибыли или обороту, а по среднесписочной численности занятых на середину прошлого года. Выяснилось, что некоторые крупнейшие работодатели страны смогли выбраться из убытков, но позитивной динамикой могут похвастаться не все.

Компания

Среднесписочная
численность на
начало 2016 года

Чистая прибыль
(убыток) по итогам
2016 года, тыс. руб.

Чистая прибыль
(убыток) по итогам
2015 года, тыс. руб.

МТЗ

16 819

52 370

-85 309

МАЗ

16 594

-81 656

-96 665

Беларуськалий

16 545

217 223

1 125 926

БМЗ

10 939

39

-262 613

Белшина

10 337

540

3

Нафтан

9987

6629

4942

БЕЛАЗ

9927

8003

1951

Гомсельмаш

8660

346

-192 000

Гродно Азот

7562

-143 399

-1994

Газпром трансгаз
Беларусь

6607

-440 106

492 467

МАПИД

6015

2638

20 272

Могилевхимволокно

5684

нет данных

  

МЗКТ

5258

58 938

30 016

ИНТЕГРАЛ

5161

3456

7738

Агрокомбинат
«Скидельский»

5118

нет данных

  

Мозырский НПЗ

4767

164 683

349 110

Гроднопромстрой

4715

3

2620

Минский моторный завод

4636

20 600

7500

Гомельоблавтотранс

4324

865

645

Витебскоблавтотранс

4210

-1363

-2060

Могилевлифтмаш

4153

24 392

6391

Могилевоблавтотранс

3928

529

-1861

Строительный трест № 8

3838

5794

6178

Миноблавтотранс

3788

206

-3869

СветлогорскХимволокно

3646

88

87

Во главе рейтинга — Минский тракторный завод, показавший в прошлом году впечатляющую чистую прибыль в 52,4 млн рублей против не менее впечатляющих убытков (85,3 млн деноминированных рублей) в 2015-м году.

МАЗу удалось только несколько сократить убытки, но минус все еще очень серьезный — 81,7 млн рублей по итогам года.

В пять раз по итогам прошлого года рухнула прибыль традиционного лидера по прибыли «Беларуськалия» — цены на хлоркалий оставались довольно низкими, и компания закончила год, заработав 217,2 млн рублей, хотя в 2015-м году чистая прибыль переваливала за миллиард.

Выбрались из убытков в 2016-м году «Гомсельмаш» (чистая прибыль 346 тысяч рублей после убытка в 192 млн рублей в 2015-м) и БМЗ (39 тысяч против минус 262,6 млн рублей).

Длившийся весь год газовый конфликт ударил и по результатам работы «дочки» «Газпрома» — «Газпром Трансгаз Беларусь», не выпадавшая из тройки самых прибыльных ОАО, получила убыток в 440 млн рублей, имея сопоставимую цифру со знаком плюс в 2015-м году. В итоге на этот год поставлена задача сократить персонал на 10%, компания планирует скорректировать инвестиции и соцпрограмму.

На втором месте по объему убытков оказался один из крупнейших потребителей газа в стране «Гродно Азот», получивший чистый убыток в 143 млн рублей.

На фоне лихорадящих промышленных гигантов стабильным положительным результатом может похвастаться только МЗКТ, увеличивший чистую прибыль в прошлом году почти вдвое — до 58,9 млн рублей.

Интересно, что с 2017 года около 90 предприятий начнут отчитываться не только по национальным стандартам, но и по МСФО. Эксперты отмечают, что за счет этого проблемы белорусского реального сектора станут очевиднее, так как сейчас ситуацию искажают, к примеру, ежегодные указы о списании курсовых разниц.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году некоторые крупнейшие работодатели страны смогли выбраться из убытков, но позитивной динамикой могут похвастаться не все.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Невесте на заметку: как правильно выбрать свадебный салон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика