После прекращения публикации Министерством финансов Беларуси отчетов о деятельности белорусских ОАО систематизация ведения информации о белорусских промышленных грандах превратилась в квест. Но большинство гигантов об итогах года уже отчиталось, показав немало весьма неожиданных результатов.





Опубликованные на Едином портале финансового рынка годовые отчеты мало пригодны для анализа и требуют больших затрат на обработку: криво отсканированные текстовые документы с цифрами — это не прежние таблицы Exel, позволяющие делать любые выборки и рейтинги. В итоге привычный топ-25 составлен не по прибыли или обороту, а по среднесписочной численности занятых на середину прошлого года. Выяснилось, что некоторые крупнейшие работодатели страны смогли выбраться из убытков, но позитивной динамикой могут похвастаться не все.

Компания Среднесписочная

численность на

начало 2016 года Чистая прибыль

(убыток) по итогам

2016 года, тыс. руб. Чистая прибыль

(убыток) по итогам

2015 года, тыс. руб. МТЗ 16 819 52 370 -85 309 МАЗ 16 594 -81 656 -96 665 Беларуськалий 16 545 217 223 1 125 926 БМЗ 10 939 39 -262 613 Белшина 10 337 540 3 Нафтан 9987 6629 4942 БЕЛАЗ 9927 8003 1951 Гомсельмаш 8660 346 -192 000 Гродно Азот 7562 -143 399 -1994 Газпром трансгаз

Беларусь 6607 -440 106 492 467 МАПИД 6015 2638 20 272 Могилевхимволокно 5684 нет данных МЗКТ 5258 58 938 30 016 ИНТЕГРАЛ 5161 3456 7738 Агрокомбинат

«Скидельский» 5118 нет данных Мозырский НПЗ 4767 164 683 349 110 Гроднопромстрой 4715 3 2620 Минский моторный завод 4636 20 600 7500 Гомельоблавтотранс 4324 865 645 Витебскоблавтотранс 4210 -1363 -2060 Могилевлифтмаш 4153 24 392 6391 Могилевоблавтотранс 3928 529 -1861 Строительный трест № 8 3838 5794 6178 Миноблавтотранс 3788 206 -3869 СветлогорскХимволокно 3646 88 87

Во главе рейтинга — Минский тракторный завод, показавший в прошлом году впечатляющую чистую прибыль в 52,4 млн рублей против не менее впечатляющих убытков (85,3 млн деноминированных рублей) в 2015-м году.

МАЗу удалось только несколько сократить убытки, но минус все еще очень серьезный — 81,7 млн рублей по итогам года.

В пять раз по итогам прошлого года рухнула прибыль традиционного лидера по прибыли «Беларуськалия» — цены на хлоркалий оставались довольно низкими, и компания закончила год, заработав 217,2 млн рублей, хотя в 2015-м году чистая прибыль переваливала за миллиард.

Выбрались из убытков в 2016-м году «Гомсельмаш» (чистая прибыль 346 тысяч рублей после убытка в 192 млн рублей в 2015-м) и БМЗ (39 тысяч против минус 262,6 млн рублей).

Длившийся весь год газовый конфликт ударил и по результатам работы «дочки» «Газпрома» — «Газпром Трансгаз Беларусь», не выпадавшая из тройки самых прибыльных ОАО, получила убыток в 440 млн рублей, имея сопоставимую цифру со знаком плюс в 2015-м году. В итоге на этот год поставлена задача сократить персонал на 10%, компания планирует скорректировать инвестиции и соцпрограмму.

На втором месте по объему убытков оказался один из крупнейших потребителей газа в стране «Гродно Азот», получивший чистый убыток в 143 млн рублей.

На фоне лихорадящих промышленных гигантов стабильным положительным результатом может похвастаться только МЗКТ, увеличивший чистую прибыль в прошлом году почти вдвое — до 58,9 млн рублей.

Интересно, что с 2017 года около 90 предприятий начнут отчитываться не только по национальным стандартам, но и по МСФО. Эксперты отмечают, что за счет этого проблемы белорусского реального сектора станут очевиднее, так как сейчас ситуацию искажают, к примеру, ежегодные указы о списании курсовых разниц .