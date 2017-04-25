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Минфин: Минск получил третий транш кредита ЕФСР

26.04.2017 15:53 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 апр — Sputnik. Беларусь получила третий транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в размере 300 миллионов долларов США, сообщил Минфин республики.

25 марта в Минске Минфин Беларуси и Евразийский банк развития подписали Соглашение о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития.

Минфин: Минск получил третий транш кредита ЕФСР
© AFP/ MANDEL NGAN
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"Беларусь выполнила условия для получения третьего транша финансового кредита ЕФСР. Средства в размере $300 млн поступили в республиканский бюджет 26 апреля текущего года", — говорится в сообщении, которое размещено на официальном сайте министерства.

В Минфине пояснили, что соглашением предусмотрено выделение финансовых ресурсов на сумму два миллиарда долларов США в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Нацбанка РБ на 2016-2018 годы.

Заем предоставляется отдельными траншами, каждый из которых сроком на десять лет, включая пятилетний льготный период.

 
Теги: Минск
 
 
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Заем на два миллиарда долларов США предоставляется РБ отдельными траншами, каждый из которых сроком 10 лет, включая пятилетний льготный период.

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