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Представители Нацбанка рассказали о визите в Вашингтон
26.04.2017 17:34 — Новости Экономики | БДГ
Белорусская делегация побывала на ежегодном заседании советов управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
Как
«В ходе серии встреч с заместителем директора-распорядителя МВФ Мицухиро Фурусава, директором Европейского департамента МВФ Полом Томсеном, руководителем миссии МВФ по Республике Беларусь Питером Долманом обсуждались текущее состояние и тенденции в экономическом развитии Беларуси, а также ключевые меры экономической политики, которые могут быть поддержаны ресурсами Фонда. Руководство МВФ отметило прогресс в реализации Правительством и Национальным банком мер макроэкономической политики, стороны обсудили направления и перспективы дальнейшего сотрудничества, включая предоставление технической помощи МВФ белорусской стороне. По итогам встреч отмечено, что диалог Беларуси и МВФ будет продолжен», - говорится в сообщении НББ.
Также сообщается, что были проведены встречи с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером и экспертами Банка.
«Стороны обсудили реализуемые и перспективные проекты, в том числе в области повышения конкурентоспособности экономики, управления государственными финансами, образования и здравоохранения. Стороны договорились проработать включение перспективных направлений в проект новой Стратегии сотрудничества, подготовка которой осуществляется в настоящее время», - отчитывается Нацбанк.
Напомним, что целью
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Белорусская делегация побывала на ежегодном заседании советов управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
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