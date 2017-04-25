Белорусская делегация побывала на ежегодном заседании советов управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Как сообщается на сайте регулятора, в состав делегации вошли: зампред Национального банка Дмитрий Калечиц, первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой, главный советник председателя правления Нацбанка Александр Заборовский, глава Банка развития Сергей Румас.

«В ходе серии встреч с заместителем директора-распорядителя МВФ Мицухиро Фурусава, директором Европейского департамента МВФ Полом Томсеном, руководителем миссии МВФ по Республике Беларусь Питером Долманом обсуждались текущее состояние и тенденции в экономическом развитии Беларуси, а также ключевые меры экономической политики, которые могут быть поддержаны ресурсами Фонда. Руководство МВФ отметило прогресс в реализации Правительством и Национальным банком мер макроэкономической политики, стороны обсудили направления и перспективы дальнейшего сотрудничества, включая предоставление технической помощи МВФ белорусской стороне. По итогам встреч отмечено, что диалог Беларуси и МВФ будет продолжен», - говорится в сообщении НББ.

Также сообщается, что были проведены встречи с вице-президентом Всемирного банка Сирилом Мюллером и экспертами Банка.

«Стороны обсудили реализуемые и перспективные проекты, в том числе в области повышения конкурентоспособности экономики, управления государственными финансами, образования и здравоохранения. Стороны договорились проработать включение перспективных направлений в проект новой Стратегии сотрудничества, подготовка которой осуществляется в настоящее время», - отчитывается Нацбанк.