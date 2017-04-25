Исследовательская компания OAG из Великобритании определила самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира за период с октября 2016 по март 2017 года.

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» и РУП «Национальный аэропорт «Минск» оказались в рейтинге на 8 месте с 4 и 5 звездами соответственно. По данным исследования «Белавиа» выполнила в срок 88,8% рейсов, а Национальный аэропорт «Минск» - 90,6%.

«Главные принципы развития авиакомпании «Белавиа» - безопасность и пунктуальность выполнения рейсов. Мы стараемся, чтобы пассажир, выбрав авиакомпанию «Белавиа», знал, что наши специалисты сделают все, чтобы из пункта А в пункт Б он был доставлен вовремя и все, запланированные пассажиром дела, были выполнены», - поделился генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

Авиакомпании и аэропорты, пунктуальность которых находится в диапазоне 90-100%, получают в рейтинге 5 звезд, 87,5-89,9% - 4 звезды, 83-87,4% - 3 звезды, 80-82,9% - 2 звезды и 75-79,9% - 1 звезду. Не указанные в рейтинге авиакомпании имеют пунктуальность ниже 75%. Рейтинг публикуется дважды в год - в апреле и октябре.

По итогам исследования только три авиаперевозчика в мире получили 5 звезд в рейтинге OAG. Среди аэропортов высший результат в пять звезд получили 11 аэропортов: Бове (Франция) - 95,94% авиарейсов в нем прибывали и отправлялись без задержек, Токусима (Япония) - 91,64%, Кочин (Индия) - 91,46%, Ньюкасл (Великобритания) - 91,42%, Дортмунд (Германия) - 90,92%, Бирмингем (Великобритания) - 90,75%, Хило (Гавайи) - 90,64%, Минск (Беларусь) - 90,62%, Кардиф (Великобритания) - 90,4%, Сидоарджо (Индонезия) - 90,37% и Аракажу (Бразилия) - 90,01%.

Чтобы попасть в рейтинг OAG, составляемый 2 раза в год (апрель и октябрь), авиакомпания должна выполнить от 600 перелетов в месяц. Выполнением полета в срок считается вылет или прилет с не более чем 15-минутным опозданием.

OAG -аналитическое бюро, специализирующееся на оценке точности в сфере путешествий. Оно располагает крупнейшей в мире базой данных в авиаотрасли, которая содержит данные о рейсах более чем 900 авиакомпаний и более 4000 аэропортов мира.

В начале года авиакомпания «Белавиа» была удостоена журналом Forbes второго места в рейтинге иностранных перевозчиков России, уступив первенство лишь Emirates. Также авиакомпания ежемесячно отмечается международными аэропортами как одна из самых пунктуальных авиакомпаний.