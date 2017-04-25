|
Белавиа и Нацаэропорт Минск вошли в топ самых пунктуальных авиакомпаний и аэропортов мира
26.04.2017 17:25 — Новости Экономики | БДГ
ОАО «Авиакомпания «Белавиа» и РУП «Национальный аэропорт «Минск» оказались в рейтинге на 8 месте с 4 и 5 звездами соответственно. По данным исследования «Белавиа» выполнила в срок 88,8% рейсов, а Национальный аэропорт «Минск» - 90,6%.
«Главные принципы развития авиакомпании «Белавиа» - безопасность и пунктуальность выполнения рейсов. Мы стараемся, чтобы пассажир, выбрав авиакомпанию «Белавиа», знал, что наши специалисты сделают все, чтобы из пункта А в пункт Б он был доставлен вовремя и все, запланированные пассажиром дела, были выполнены», - поделился генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.
Авиакомпании и аэропорты, пунктуальность которых находится в диапазоне 90-100%, получают в рейтинге 5 звезд, 87,5-89,9% - 4 звезды, 83-87,4% - 3 звезды, 80-82,9% - 2 звезды и 75-79,9% - 1 звезду. Не указанные в рейтинге авиакомпании имеют пунктуальность ниже 75%. Рейтинг публикуется дважды в год - в апреле и октябре.
Чтобы попасть в рейтинг OAG, составляемый 2 раза в год (апрель и октябрь), авиакомпания должна выполнить от 600 перелетов в месяц. Выполнением полета в срок считается вылет или прилет с не более чем 15-минутным опозданием.
В начале года авиакомпания «Белавиа» была удостоена журналом Forbes второго места в рейтинге иностранных перевозчиков России, уступив первенство лишь Emirates. Также авиакомпания ежемесячно отмечается международными аэропортами как одна из самых пунктуальных авиакомпаний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследовательская компания OAG из Великобритании определила самые пунктуальные авиакомпании и аэропорты мира за период с октября 2016 по мар
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии